Social

Românii cu cele mai mici pensii. Cum poți să trăiești cu 720 de lei pe lună

Comentează știrea
Românii cu cele mai mici pensii. Cum poți să trăiești cu 720 de lei pe lunăPensionari. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

În octombrie 2025, 4.692.612 persoane primeau pensie în România, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Deși pensia medie la nivel național este de 2.775 de lei, există categorii semnificative de pensionari care trăiesc cu sume mult mai mici.

Țăranul român, cel mai năpăstuit, pensii de 720 de lei. Proiectul uitat pentru agricultori

Din totalul pensionarilor, 540.718 persoane au lucrat în agricultură, iar pensia medie pentru această categorie a fost de doar 720 lei. Această diferență uriașă față de media națională reflectă perioadele scurte de contribuție și valorile mai mici ale salariilor din sectorul agricol.

Un proiect de lege depus la Senat în 2024 propunea majorarea  pensiilor agricultorilor, prin creșterea punctajului anual de la 0,57255 puncte la 1 punct de pensie pentru fiecare an muncit în agricultură. Modificarea viza atât foștii lucrători din unitățile agricole cooperatiste, cât și țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, înainte de 1992.

Agricultură

Sursa foto: Arhiva EVZ

Expunerea de motive menționa că diferențele dintre pensiile agricultorilor și cele ale celorlalte categorii de pensionari constituie o formă de discriminare și că foștii lucrători agricoli se confruntă cu pensii care nu le asigură un trai decent, afectându-le accesul la medicamente, alimente și servicii de bază. Proiectul a rămas blocat în Senat, fără să fie dezbătut sau adoptat.

Mitul despre ouă, demontat după decenii. Cu ce nu trebuie combinate. Studiu
Mitul despre ouă, demontat după decenii. Cu ce nu trebuie combinate. Studiu
Ciprian Ciucu-dovada că Bucureștiul se poate construi cu seriozitate
Ciprian Ciucu-dovada că Bucureștiul se poate construi cu seriozitate

Pensionările la limita de vârstă și alte categorii

Cei mai mulți pensionari continuă să se retragă la limita de vârstă, o categorie ce numără 3.775.635 de persoane, dintre care 2.156.560 sunt femei. Pensia medie în această categorie este de 3.104 lei, mult peste media agricultorilor.

În octombrie 2025, 2.552 de persoane au primit pensie anticipată (medie 3.656 lei), 69.543 de persoane au beneficiat de pensie anticipată parțială (medie 2.620 lei), iar pensia de invaliditate a fost acordată 399.873 de persoane (medie 1.102 lei), dintre care 45.934 persoane cu gradul I primeau 964 lei.

Pensia de urmaș a fost acordată 443.911 persoane, cu o medie de 1.501 lei, iar 98 de pensionari au primit ajutor social, în cuantum mediu de 540 lei.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:17 - Primul cinematograf din București. Cum a prins viață filmul în Capitală
14:06 - Mitul despre ouă, demontat după decenii. Cu ce nu trebuie combinate. Studiu
13:57 - Construcția Liniei Electrice Vulcănești–Chișinău depășește 90% și se apropie de finalizare Video
13:47 - Cele mai criticate cărți din istorie. De la romane erotice la manifeste controversate
13:39 - Daniel Onoriu, zdrobit de durere în închisoare. Tatăl său a murit la două luni după mama sa
13:30 - Împușcături la Leova. Candidatul la primărie, Alexandru Bujorean, vizat de un atac în fața casei Video

HAI România!

Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii

Proiecte speciale