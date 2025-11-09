Românii cu cele mai mici pensii. Cum poți să trăiești cu 720 de lei pe lună

În octombrie 2025, 4.692.612 persoane primeau pensie în România, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Deși pensia medie la nivel național este de 2.775 de lei, există categorii semnificative de pensionari care trăiesc cu sume mult mai mici.

Din totalul pensionarilor, 540.718 persoane au lucrat în agricultură, iar pensia medie pentru această categorie a fost de doar 720 lei. Această diferență uriașă față de media națională reflectă perioadele scurte de contribuție și valorile mai mici ale salariilor din sectorul agricol.

Un proiect de lege depus la Senat în 2024 propunea majorarea pensiilor agricultorilor, prin creșterea punctajului anual de la 0,57255 puncte la 1 punct de pensie pentru fiecare an muncit în agricultură. Modificarea viza atât foștii lucrători din unitățile agricole cooperatiste, cât și țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, înainte de 1992.

Expunerea de motive menționa că diferențele dintre pensiile agricultorilor și cele ale celorlalte categorii de pensionari constituie o formă de discriminare și că foștii lucrători agricoli se confruntă cu pensii care nu le asigură un trai decent, afectându-le accesul la medicamente, alimente și servicii de bază. Proiectul a rămas blocat în Senat, fără să fie dezbătut sau adoptat.

Cei mai mulți pensionari continuă să se retragă la limita de vârstă, o categorie ce numără 3.775.635 de persoane, dintre care 2.156.560 sunt femei. Pensia medie în această categorie este de 3.104 lei, mult peste media agricultorilor.

În octombrie 2025, 2.552 de persoane au primit pensie anticipată (medie 3.656 lei), 69.543 de persoane au beneficiat de pensie anticipată parțială (medie 2.620 lei), iar pensia de invaliditate a fost acordată 399.873 de persoane (medie 1.102 lei), dintre care 45.934 persoane cu gradul I primeau 964 lei.

Pensia de urmaș a fost acordată 443.911 persoane, cu o medie de 1.501 lei, iar 98 de pensionari au primit ajutor social, în cuantum mediu de 540 lei.