Parchetul antiterorist din Franța solicită inculparea lui Salah Abdeslam și a fostei sale partenere în două dosare de propagandă

Parchetul Național Antiterorist din Franța (PNAT) anunță deschiderea a două proceduri judiciare separate, una legată de deținerea unui stick USB cu propagandă jihadistă de către Salah Abdeslam în închisoare, cealaltă vizând un plan violent atribuit fostei sale partenere, Maëva B., în care acesta nu este implicat, transmite AFP.

Cu doar câteva zile înainte de comemorarea atentatelor din 13 noiembrie 2015, Parchetul Național Antiterorist din Franța (PNAT) a anunțat luni declanșarea a două proceduri judiciare distincte: una referitoare la un stick USB cu propagandă jihadistă deținut ilegal de Salah Abdeslam în detenție, iar cealaltă vizând un proiect de acțiune violentă atribuit fostei sale partenere, Maëva B..

Procurorii solicită inculparea ambilor în primul dosar, în timp ce în cel de-al doilea cer inculparea Maëvei B. alături de alți doi suspecți, precum și încarcerarea acestora.

Cercetările efectuate de Subdirecția Antiteroristă (SDAT) au scos la iveală conexiunile dintre cele două direcții ale anchetei, investigațiile pornind de la suspiciunea că Maëva B. ar fi transmis ilegal un suport USB către Salah Abdeslam.

PNAT precizează că, în ceea ce privește „propaganda consultată de către Abdeslam”, analiza materialelor informatice aparținând Maëvei B. a indicat „prezenţa multor înregistrări sub forma unor «căi de acces» la fişiere audio sau video, majoritatea de propagandă oficială a organizaţiilor teroriste Statul Islamic (SI) şi Al-Qaida”.

Pe lângă elementele care vizează radicalizarea clară a femeii, Parchetul notează că investigațiile asupra mediilor digitale confiscate au evidențiat „o fascinaţie faţă de jihad”, precum și discuții sau căutări legate de „elaborarea unui proiect distinct al unei acţiuni violente, fără legătură cu Salah Abdeslam”. Autoritățile subliniază că legătura personală dintre cei doi încetase încă din aprilie 2025, neexistând contacte ulterioare.

În ceea ce privește suspiciunile din dosarul al doilea, PNAT confirmă implicarea a încă două persoane apropiate Maëvei B.: o minoră de 17 ani din Hérault și un bărbat de 20 de ani din Isère, cu care aceasta s-a căsătorit religios.

Cei trei ar fi discutat despre conturarea unui plan violent, desprins de conexiunile anterioare ale lui Abdeslam și dezvoltat în paralel.

Potrivit comunicatului, această a doua anchetă a fost declanșată în timpul exploatării datelor informatice legate de presupusa furnizare ilegală a stickului USB, moment în care au apărut și elementele privind proiectul violent separat.

PNAT insistă asupra faptului că procedurile sunt tratate distinct, chiar dacă inițial au pornit din același punct de investigație, pentru a asigura o claritate juridică privind acuzațiile și responsabilitățile individuale.