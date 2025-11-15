România, în criză de personal medical: Problema la noi este distribuţia lor la nivel naţional

România se confruntă cu o lipsă a personalului medical, spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Totuși, oficialul atrage atenția că problema nu este doar a României, ci este întâlnită și în alte state europene.

„Da, România se confruntă cu o lipsă a personalului medical. În întreaga Europa există pentru anumite specialităţi o criză a personalului medical. Şi vă dau un exemplu”, a afirmat el, potrivit News.

Potrivit acestuia, situația este influențată de numărul de absolvenți ai facultăților de medicină și de preferințele generațiilor privind anumite specializări.

„În Germania tranzitează acum o criză a anesteziştilor, de exemplu. Aceste lucruri se întâmplă ciclic în funcţie de numărul de absolvenţi şi în funcţie de preferinţele anumitor generaţii de a se duce într-o direcţie sau în altă direcţie. Este o constantă care se întâmplă la nivel european”, a afirmat, sâmbătă, la Ploieşti, ministrul Sănătăţii. Alexandru Rogobete a adăugat că, în România, numărul de medici raportat la suta de mii de locuitori nu diferă semnificativ de media europeană. „Noi, dacă discutăm despre resursa umană comparativ cu media Uniunii Europene, să ştiţi că suntem nu foarte departe de medie. Suntem doar 0,6 puncte sub media Uniunii Europene, ca număr de doctori pe 100 de mii de locuitori. Problema la noi este distribuţia lor la nivel naţional”, a explicat el.

Ministrul Sănătăţii a anunţat o diminuare a „fenomenului” prin care medicii îşi scurtează programul în spitalele publice pentru a lucra la cabinete private.

Alexandru Rogobete a afirmat că, în urma controalelor efectuate în unităţile sanitare de stat, situaţia începe să se îmbunătăţească. Oficialul a subliniat că, odată cu schimbările legislative şi verificările periodice, dezechilibrul se va diminua treptat.

În schimb, Rogobete a reafirmat că medicii din România nu ar trebui să fie puşi în postura de a alege între activitatea în sistemul public şi cel privat.

„Părerea mea o ştiţi, am spus-o de fiecare dată şi o spun şi acum: eu nu sunt de acord cu această viziune, ori la public, ori la privat. Medicina are o particularitate, este până la urmă o profesie liberală. Eu cred că nu aici e problema că lucrează şi într-un loc, şi la public, şi la privat. Problema este că nu se respectă programul la public”, a continuat el.

Ministrul a subliniat că România se bazează pe „oameni excepţionali” care susţin sistemul de sănătate, medici care vin de acasă pentru a efectua proceduri şi fac gărzi peste normativ. În acelaşi timp, el a atras atenţia asupra unor cadre medicale care părăsesc spitalele înainte de finalul programului pentru a merge la cabinetele private.

„Poziţia mea o cunoaşte toată lumea. Execut în continuare verificări în multe locuri. Fenomenul începe să se reducă, nu se va reduce peste noapte, pentru că el funcţionează de peste 10 ani de zile. Dar eu cred că cu o comunicare constantă şi corectă, cu mici ajustări legislative, astfel încât să reducă cât de mult se poate acest lucru, vom reuşi să echilibrăm şi această situaţie”, a încheiat el.