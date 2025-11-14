Primele rezultate ale autopsiei în cazul fetiței moarte la o clinică stomatologică. Medicii, anchetați de două Colegii

Colegiul Medicilor Stomatologi din Bucureşti analizează cazul tragic al unei fetițe de doi ani care a decedat în timpul unei intervenții stomatologice sub anestezie intravenoasă, la o clinică privată din Capitală. De asemenea, și Colegiul Medicilor din România s-a autosesizat în acest caz, anunțând măsuri urgente de verificare.

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi București, Prof. Univ. Dr. Horia Barbu, a convocat, vineri, Biroul Executiv în legătură cu intervenția medicală care a dus la decesul minorei. „În urma verificărilor preliminare, CMSB confirmă că medicii identificați în dosarul clinicii dețin avize de exercitare a profesiei valabile până în anul 2026”, a transmis instituția.

Demersurile sunt în desfășurare, iar CMSB a anunțat că va reveni cu actualizări pentru comunitatea profesională și pentru public, în conformitate cu procedurile legale și pe măsură ce apar noi informații.

La nivel național, Colegiul Medicilor a convocat de urgență Biroul consiliului municipal al Colegiului Medicilor București, care a decis autosesizarea în acest caz. „Nu avem date suplimentare în acest moment, așteptăm ancheta disciplinară”, a transmis instituția. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control vor face verificări la clinica stomatologică implicată, pentru a stabili dacă procedurile și autorizațiile sunt respectate. Tatăl copilei a afirmat că soția sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiței erau în afara intervalului de referință, dar i s-a spus totuși să se prezinte la intervenție.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București au precizat că polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați joi cu privire la faptul că fetița, aflată la clinică pentru o procedură stomatologică cu anestezie, a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenției.

Un echipaj SMURD a aplicat manevre de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, minora a fost declarată decedată în aceeași seară. Dosarul a fost înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, unde s-a început urmărirea penală in rem pentru ucidere din culpă, iar vineri ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Potrivit concluziilor preliminare ale autopsiei medico-legale efectuate de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, decesul minorei a survenit în timpul intervenției stomatologice la o pacientă cu patologie cronică preexistentă complexă. Cercetările continuă, vizând stabilirea factorilor care au intervenit în lanțul cauzal ce a condus la deces, sub coordonarea Parchetului și a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Vătămări și Ucideri din Culpă.