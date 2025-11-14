Primele rezultate ale autopsiei în cazul fetiței moarte la o clinică stomatologică. Medicii, anchetați de două Colegii
Colegiul Medicilor Stomatologi din Bucureşti analizează cazul tragic al unei fetițe de doi ani care a decedat în timpul unei intervenții stomatologice sub anestezie intravenoasă, la o clinică privată din Capitală. De asemenea, și Colegiul Medicilor din România s-a autosesizat în acest caz, anunțând măsuri urgente de verificare.
Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi București, Prof. Univ. Dr. Horia Barbu, a convocat, vineri, Biroul Executiv în legătură cu intervenția medicală care a dus la decesul minorei. „În urma verificărilor preliminare, CMSB confirmă că medicii identificați în dosarul clinicii dețin avize de exercitare a profesiei valabile până în anul 2026”, a transmis instituția.
Demersurile sunt în desfășurare, iar CMSB a anunțat că va reveni cu actualizări pentru comunitatea profesională și pentru public, în conformitate cu procedurile legale și pe măsură ce apar noi informații.
Reacția Colegiului Medicilor din România
La nivel național, Colegiul Medicilor a convocat de urgență Biroul consiliului municipal al Colegiului Medicilor București, care a decis autosesizarea în acest caz. „Nu avem date suplimentare în acest moment, așteptăm ancheta disciplinară”, a transmis instituția. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control vor face verificări la clinica stomatologică implicată, pentru a stabili dacă procedurile și autorizațiile sunt respectate. Tatăl copilei a afirmat că soția sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiței erau în afara intervalului de referință, dar i s-a spus totuși să se prezinte la intervenție.
Ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângăTribunalul București
Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București au precizat că polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați joi cu privire la faptul că fetița, aflată la clinică pentru o procedură stomatologică cu anestezie, a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenției.
Un echipaj SMURD a aplicat manevre de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, minora a fost declarată decedată în aceeași seară. Dosarul a fost înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, unde s-a început urmărirea penală in rem pentru ucidere din culpă, iar vineri ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
Concluziile preliminare ale autopsiei medico-legale
Potrivit concluziilor preliminare ale autopsiei medico-legale efectuate de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, decesul minorei a survenit în timpul intervenției stomatologice la o pacientă cu patologie cronică preexistentă complexă. Cercetările continuă, vizând stabilirea factorilor care au intervenit în lanțul cauzal ce a condus la deces, sub coordonarea Parchetului și a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Vătămări și Ucideri din Culpă.
