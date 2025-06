Actualitate Incident șocant în București. O fetiță a murit după ce a căzut de la etaj







O fetiță de doar doi ani a murit după ce a căzut de la etajul unui bloc din Sectorul 1 al Capitalei. Poliția efectuează investigații.

Astăzi, 16 iunie 2025, polițiștii de la Secția 5 – Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – au fost alertați cu privire la un incident care a avut loc la o adresă din Sectorul 1, unde un copil a căzut de la un etaj superior, conform informațiilor furnizate de Poliția Capitalei.

Din păcate, în ciuda intervenției rapide și a eforturilor depuse de echipele medicale, fetița, în vârstă de aproximativ 2 ani, a fost declarată decedată.

Cazul, preluat de polițiștii de la Omoruri

La fața locului au sosit de urgență echipaje de poliție, iar zona a fost imediat securizată. Cazul a fost preluat de polițiștii din cadrul Serviciului Omoruri, care vor efectua cercetări amănunțite.

Trupul neînsuflețit va fi transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru autopsie.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu Serviciul Omoruri, având ca scop clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs acest tragic eveniment.

O altă fetiță, aruncată de mamă de la etajul 5

Reamintim că o tragedie inimaginabilă s-a petrecut în seara de 20 mai a.c. în Capitală. O mamă, aparent copleșită de suferință, și-ar fi aruncat fetița de doar șapte ani de la etajul cinci al blocului în care locuiau, după care a sărit și ea. Dintr-un miracol, ambele au supraviețuit căderii. Ce a spus femeia înainte de a-și pierde cunoștința? Un martor a oferit detalii despre acest moment.

Incidentul a avut loc în Sectorul 2 din București. Vecinii au auzit o bubuitură puternică și au crezut inițial că a fost un accident rutier. Când au ieșit afară, au observat-o pe femeie în cădere, după ce, cu câteva clipe înainte, ar fi aruncat-o pe fetiță pe fereastră. Ancheta în acest caz este în curs de desfășurare.

Conform apropiaților, femeia suferea de depresie, iar această afecțiune ar fi determinat-o să recurgă la un gest atât de extrem. În plus, ea se afla în mijlocul unui proces de custodie, iar presiunea emoțională părea să devină insuportabilă.

„A aruncat fetița de pe geam și apoi s-a aruncat și ea, am văzut cu ochii mei”, a declarat un martor, conform observatornews.ro. Un alt trecător a povestit: „Am auzit un foșnet, un țipăt și apoi o pocnitură. Am văzut-o cum cade. Am fugit la ea și apoi cineva de la geam ne-a spus că e și copilul acolo. Când am ajuns, fetița încă respira.”