Ce se întâmplă când renunți la pernă: concluziile unui studiu recent

Un studiu recent aduce în atenție un obicei aparent banal, dar care ar putea influența semnificativ calitatea somnului: dormitul fără pernă. Deși perna este considerată de mulți indispensabilă pentru odihnă, cercetările sugerează că renunțarea la aceasta ar putea avea efecte benefice asupra sănătății, informează Fox News,

Cercetări recente aduc în atenție o posibilă legătură între postura din timpul somnului și riscul de apariție a glaucomului, o afecțiune gravă care afectează nervul optic și poate duce, în timp, la pierderea vederii. Specialiștii explică faptul că boala este asociată, în principal, cu creșterea presiunii intraoculare, dar și cu alți factori precum subțierea nervului optic sau acumularea de lichid la nivelul ochiului.

Studiul publicat în British Journal of Ophthalmology indică faptul că poziția în care dormim ar putea influența aceste mecanisme. Mai exact, pacienții care au folosit două perne au prezentat valori mai ridicate ale presiunii oculare comparativ cu cei care au dormit întinși, fără ridicarea excesivă a capului.

În același timp, cercetătorii au observat o reducere a fluxului sanguin către ochi atunci când capul era menținut într-o poziție mai înaltă. Explicația propusă de autori ține de poziția gâtului: o flexare accentuată înainte poate comprima vasele de sânge, afectând circulația și, implicit, presiunea la nivel ocular. Din acest motiv, persoanele diagnosticate cu glaucom ar putea renunța la pozițiile de somn care forțează gâtul într-un unghi nefiresc.

Comentând rezultatele, William Lu, director medical la Dreem Health, consideră concluziile „relevante și demne de luat în calcul”. Totuși, el subliniază că studiul se află într-o etapă incipientă și nu justifică renunțarea completă la perne.

Potrivit specialistului, cheia rămâne echilibrul: majoritatea oamenilor nu trebuie să își schimbe radical obiceiurile, însă este recomandat să evite pozițiile extreme, cum ar fi dormitul cu capul ridicat exagerat sau cu gâtul puternic îndoit. Ajustarea corectă a pernei și adoptarea unei posturi naturale pot fi, în schimb, pași simpli care contribuie la protejarea sănătății ochilor.

Dormitul fără pernă poate contribui, în anumite situații, la o poziție mai naturală a gâtului, mai ales în cazul persoanelor care preferă să doarmă pe spate, explică specialistul Lu.

O astfel de postură ar putea diminua presiunea exercitată asupra coloanei cervicale, ceea ce se traduce printr-un confort sporit și, uneori, prin reducerea senzației de înțepenire resimțite dimineața. De asemenea, eliminarea unei perne nepotrivite, prea înalte sau fără susținere adecvată. poate reduce punctele de presiune.

Cei care dorm pe o parte au, de regulă, nevoie de o pernă care să mențină alinierea corectă între cap și coloană. În lipsa acesteia, gâtul poate fi forțat într-o poziție incomodă, ceea ce, în timp, poate duce la tensiuni și disconfort.

În plus, pentru unele persoane, renunțarea la pernă poate accentua sforăitul sau poate afecta poziția căilor respiratorii, iar cei cu afecțiuni deja existente la nivelul gâtului sau umerilor pot resimți agravarea simptomelor.

În cazul persoanelor diagnosticate cu glaucom sau cu risc crescut de a dezvolta această afecțiune, specialistul recomandă consultarea unui medic pentru a stabili o poziție de somn adecvată. Accentul ar trebui pus pe menținerea unei alinieri corecte a capului și gâtului, fără o ridicare excesivă.

„Micile ajustări ale programului de somn pot fi o modalitate simplă, dar semnificativă de a susține sănătatea generală”, a spus William Lu.

. Într-un interviu acordat Fox News Digital, medicul Saema Tahir, din New York, explică faptul că datele recente confirmă concluziile mai vechi: felul în care este susținut capul pe timpul nopții poate influența atât confortul, cât și anumite aspecte ale sănătății.

Potrivit acesteia, simpla ridicare a tăbliei patului poate contribui la reducerea presiunii oculare. În schimb, folosirea mai multor perne nu oferă neapărat același beneficiu și, în unele situații, poate avea efecte nedorite.

Medicul subliniază că există puține dovezi solide care să susțină avantajele dormitului fără pernă. În schimb, esențială rămâne menținerea unei poziții corecte a coloanei cervicale, care diferă de la o persoană la alta. Lipsa unui suport adecvat, mai ales în cazul celor care dorm pe o parte, poate duce la o aliniere incorectă a gâtului.

Consecințele nu întârzie să apară: rigiditate cervicală, dureri de cap la trezire sau disconfort la nivelul umerilor și brațelor sunt doar câteva dintre problemele frecvente.

De asemenea, persoanele diagnosticate cu glaucom sau cele cu risc crescut ar trebui să evite pozițiile care exercită presiune asupra ochilor, cum ar fi dormitul pe burtă. Totodată, este recomandată prudență în utilizarea pernelor foarte înalte sau suprapuse, precum și atenție la poziția laterală, unde ochiul aflat dedesubt poate fi supus unei presiuni mai mari.