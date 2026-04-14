Riscul de cancer este legat de o afecțiune comună legată de sânge, dezvăluie un studiu

Anemia, o afecțiune sanguină comună, poate fi un factor de risc major pentru dezvoltarea cancerului, potrivit Fox News. Acest lucru este demonstrat de o nouă cercetare din Suedia, care a urmărit să descopere dacă anemia nou dezvoltată este un semn de avertizare precoce al cancerului sau al decesului din orice cauză.

Studiul, publicat în BMJ Journals, a analizat datele din registrele a peste 380.000 de adulți suedezi - jumătate erau persoane cu anemie nou apărută, iar cealaltă jumătate aveau aceeași vârstă și sex, dar nu aveau anemie. Toți participanții aveau peste 18 ani și nu aveau cancer la începutul studiului.

Rezultatele au arătat că persoanele cu anemie incidentă - cazuri noi care apar într-o anumită perioadă - au avut o șansă semnificativ mai mare de a fi diagnosticate cu cancer, în special în primele trei luni, potrivit unui comunicat de presă. Aceasta a inclus 6,2% dintre bărbați și 2,8% dintre femei.

Persoanele cu anemie au avut, de asemenea, un risc mult mai mare de deces în timpul perioadei de urmărire de 18 luni. Cercetătorii au descoperit că anumite tipuri de anemie au fost asociate individual cu progresia bolii și cu mortalitatea.

Anemia microcitară – în care globulele roșii sunt mai mici decât în ​​mod normal – a fost mai frecvent asociată cu cancerul, în special cu tipurile de boli care afectează sistemul digestiv și sângele.

Anemia macrocitară, un tip de anemie în care globulele roșii sunt mai mari decât în ​​mod normal, a fost mai puternic asociată cu mortalitatea generală decât cancerul.

Cercetătorii au concluzionat în studiu că anemia cu debut recent este un „marker de risc puternic și susținut” atât pentru cancerul incident, cât și pentru mortalitatea din orice cauză.

Autoarea principală a studiului, Elinor Nemlander, cercetător la Departamentul de Neurobiologie, Științe ale Îngrijirii și Societate din cadrul Institutului Karolinska, a comentat concluziile într-un comunicat de presă al universității medicale din Suedia.

„Am constatat că atât riscul de cancer, cât și riscul de deces sunt cele mai mari în primele luni după detectarea anemiei, dar că riscul crescut persistă și mai târziu, în timpul urmăririi”, a spus ea. „Constatările noastre sugerează că anemia poate fi un semn al unei boli subiacente, mai degrabă decât o afecțiune în sine.”

Într-o declarație acordată Fox News, Nemlander a menționat că măsurători precum dimensiunea globulelor roșii sunt deja „disponibile în mod obișnuit” în asistența medicală primară și că studiul evidențiază modul în care aceste date existente pot fi utilizate pentru a identifica riscul timpuriu.

„În același timp, riscurile crescute persistă în timp, subliniind necesitatea unei urmăriri structurate și a unor planuri clare pentru evaluarea continuă, chiar și atunci când cancerul nu este identificat inițial”, a spus ea.

Deoarece studiul a fost observațional, acesta arată o asociere, dar nu dovedește că anemia provoacă cancer sau deces.

De asemenea, cercetarea nu a măsurat toate cauzele anemiei, inclusiv consumul de alcool, malnutriția, bolile hepatice cronice, afecțiunile inflamatorii și pierderea de sânge ginecologică.

„Unele dintre rezultate pot fi, de asemenea, influențate de cine este testat, de bolile subiacente și de diferențele în modul în care anemia este evaluată în diferite medii de asistență medicală”, a adăugat Nemlander.