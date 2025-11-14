Parchetul de pe lângă Tribunalul București a preluat dosarul fetiței de doi ani, care a murit în clinica stomatologică

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a preluat ancheta privind moartea unei fetițe de doi ani, survenită după o procedură de sedare într-o clinică stomatologică din Capitală. Ministerul Sănătății anunță verificări, iar polițiștii continuă investigațiile sub coordonarea procurorilor.

Investigația privind moartea fetiței de doi ani care a decedat după o procedură de sedare într-o clinică stomatologică din București a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Măsura marchează o extindere a anchetei și reflectă gravitatea situației, în condițiile în care circumstanțele intervenției medicale, tipul de anestezie administrată și condițiile în care s-a produs stopul cardio-respirator intră acum în zona de competență a procurorilor de rang superior.

Potrivit unui comunicat transmis vineri, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București confirmă că dosarul a ajuns la această instituție în aceeași zi, iar cercetările continuă pentru a clarifica toate împrejurările care au dus la tragedie. Dosarul fusese deschis inițial la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, imediat după ce medicii de la clinica stomatologică au sesizat autoritățile cu privire la stopul cardio-respirator al copilului și imposibilitatea resuscitării.

Transferul dosarului arată că anchetatorii iau în considerare o gamă mai largă de infracțiuni posibile, de la malpraxis până la vătămare corporală sau ucidere din culpă. Este o procedură obișnuită în cazurile de moarte suspectă, în special atunci când sunt implicate proceduri medicale invazive, pacienți vulnerabili și suspiciuni privind respectarea protocoalelor.

Fetița de doi ani a fost adusă la clinica stomatologică pentru o intervenție în cadrul căreia urma să fie sedată intravenos. Potrivit relatărilor familiei, copila a intrat în stop cardio-respirator în timpul procedurii, iar cadrele medicale nu au reușit să o readucă la viață, în ciuda manevrelor de resuscitare.

Tatăl fetiței a afirmat că mama copilului l-ar fi informat anterior pe medicul stomatolog despre existența unor analize cu rezultate în afara valorilor normale. Acesta susține că, în ciuda acestei atenționări, li s-a transmis să se prezinte la programarea stabilită pentru intervenție. Declarațiile părintelui deschid o direcție importantă în anchetă: verificarea modului în care medicul și clinica au evaluat riscurile, documentele medicale și istoricul copilului înainte de administrarea anesteziei intravenoase.

Aceasta este una dintre procedurile medicale care necesită un protocol strict, un medic anestezist, monitorizare continuă și echipamente adecvate pentru situații de urgență. Orice abatere de la aceste standarde reprezintă o posibilă sursă de răspundere penală.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că instituția va desfășura verificări la clinica unde a avut loc tragedia. Acesta a precizat că Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control se vor deplasa la fața locului pentru a evalua modul în care unitatea funcționa și dacă procedurile medicale au fost respectate.

Rogobete a confirmat, în declarațiile sale publice, că ancheta administrativă va viza atât cadrul legal în care era autorizată clinica, cât și felul în care a fost realizată intervenția. În astfel de cazuri, controalele se concentrează pe existența unui plan de anestezie, pregătirea medicilor, dotările sălilor de intervenție, fișele medicale ale pacienților și timpii de reacție în cazul unei complicații majore.

Verificările vor include, de asemenea, documentele privind autorizarea pentru sedare intravenoasă, o procedură care nu poate fi realizată decât în anumite condiții și cu personal specializat. Încălcarea acestor reguli poate atrage sancțiuni administrative, suspendarea activității sau sesizări penale suplimentare.

Pe partea operativă, cazul a fost preluat de Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei. Aceștia au început inițial cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Odată cu transferul dosarului la Parchetul Tribunalului București, investigația polițiștilor va continua sub supravegherea procurorilor de rang superior.

Anchetatorii urmează să stabilească detalii esențiale: cine a administrat anestezia, dacă medicul era autorizat pentru o procedură intravenoasă, ce echipamente medicale se aflau în sală, dacă a existat un medic anestezist, ce parametri vitali au fost monitorizați și în ce moment exact a intrat copilul în stop cardio-respirator.

Vor fi analizate înregistrările video, registrele interne, fișele procedurale și mărturiile personalului medical. Familia copilului va fi audiată, iar analiza toxicologică și medicolegală va juca un rol decisiv în stabilirea cauzei exacte a morții.