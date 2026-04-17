Alexandru Rogobete, optimist după primele negocieri cu Pfizer. Compania va analiza propunerea României

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a oferit detalii, într-o postare pe Facebook despre întâlnirea avută alături de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cu reprezentanții Pfizer în încercarea de a identifica soluții pentru datoria de aproximativ 600 de milioane de euro pe care România este obligată să o plătească companiei după contractele pentru vaccinurile anti-COVID.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că întâlnirea a reprezentat un prim pas în procesul de negociere.

„Aşa cum am spus public, astăzi, împreună cu ministrul Finanţelor, domnul Alexandru Nazare, am participat la prima întâlnire exploratorie de negociere cu compania Pfizer, la Washington DC. Discuţiile s-au desfăşurat într-un ton echilibrat, profesionist, axat pe identificarea unor soluţii concrete pentru România. Nu vorbim doar despre o obligaţie financiară, ci despre responsabilitatea de a transforma această situaţie într-un beneficiu real pentru pacienţi”, a scris ministrul.

Oficialul a precizat că propunerea autorităților române vizează continuarea negocierilor pentru convertirea datoriei în medicamente inovatoare, în beneficiul pacienților.

În cadrul discuțiilor, partea română a subliniat importanța relației de lungă durată cu Pfizer și deschiderea pentru colaborări viitoare.

„Am reiterat importanţa sistemului de sănătate şi parteneriatul solid pe care România îl are de zeci de ani cu Pfizer, precum şi deschiderea pentru dezvoltarea unor colaborări viitoare în domeniul cercetării şi dezvoltării farmaceutice. România are nevoie de acces la inovaţie, iar acest tip de parteneriat poate accelera acest proces. În perioada următoare, reprezentanţii companiei Pfizer vor reveni cu un răspuns privind cadrul tehnic de continuare a discuţiilor şi posibilitatea ca această propunere să fie analizată şi aprobată la nivelul board-ului de conducere al Pfizer”, a mai precizat ministrul.

Rogobete a subliniat că negocierile sunt abia la început și că „este un proces care nu se încheie astăzi, dar este un început important”. „În astfel de momente, responsabilitatea nu este să explicăm trecutul, ci să construim soluţii pentru viitor”, a adăugat acesta.

Demersurile Guvernului vin după ce România a pierdut, în primă instanță, procesul privind vaccinurile anti-COVID și este obligată să achite aproximativ 600 de milioane de euro pentru doze contractate, dar nerecepționate.

Autoritățile așteaptă motivarea deciziei tribunalului de la Bruxelles, care urmează să fie comunicată săptămâna viitoare. Ulterior, Executivul va avea la dispoziție două luni pentru a decide strategia de răspuns, inclusiv posibilitatea implicării Comisia Europeană în negocieri, idee menționată recent de premierul Ilie Bolojan.

La Washington se află, în paralel, și alți membri ai Guvernului, inclusiv ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, și ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Vizita are loc într-un context economic complicat. Fondul Monetar Internațional a revizuit în scădere prognoza de creștere economică a României pentru acest an, de la 1,4% la 0,7%.

În același timp, inflația anuală este estimată la 7,8%, iar deficitul bugetar ar putea ajunge la 6,8% din PIB, peste ținta de 6,2% asumată de Guvern. Pentru 2026, specialiștii FMI estimează o rată a șomajului de aproximativ 6%.