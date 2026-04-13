Rogobete va merge în SUA pentru a discuta cu reprezentanții Pfizer

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va face săptămâna aceasta o vizită în Statele Unite, unde are programate întâlniri cu reprezentanții mai multor companii farmaceutice, printre care și Pfizer, potrivit anunțului făcut de ministerul pe care îl conduce.

Ministrul se va afla, în perioada 14-18 aprilie, la Washington D.C., în Statele Unite, unde va avea o serie de întâlniri cu reprezentanții Băncii Mondiale și ai principalelor companii americane din domeniul sănătății, a anunțat luni ministerul de resort.

Astfel, miercuri, acesta va avea întâlniri cu reprezentanții companiei Eli Lilly și ai companiei Pfizer și va participa la masa rotundă intitulată „Combaterea cancerului ca politică economică: explorarea unor abordări pentru finanțarea îngrijirii eficiente a bolnavilor cu cancer pulmonar și a capacității sistemelor de sănătate”.

Rogobete va avea, joi, întâlniri cu reprezentanții companiei GEHealthCare și ai Băncii Mondiale. Vineri, acesta va participa la masa rotundă intitulată „Acţiuni iniţiate la nivel naţional: un schimb de opinii la nivel ministerial privind reformele sistemului de sănătate” și va avea întâlniri cu reprezentanții companiilor Medtronic și Pfizer.

„Vizita se înscrie în marja eforturilor depuse de ministrul Sănătăţii şi a autorităţilor guvernamentale de a transforma pierderea financiară din cazul vaccinurilor anti-Covid 19 într-un beneficiu real pentru pacienţi, asigurând accesul la tratamente care momentan lipsesc din sistemul public”, a transmis Ministerul Sănătății.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că ministrul Sănătății și cel al Finanțelor lucrează pentru a începe negocierile cu firma Pfizer, după pierderea procesului privind achiziția de vaccinuri COVID. Acesta a afirmat că cei doi vor merge în Statele Unite pentru acest demers, iar România va solicita și sprijin din partea Comisiei Europene în această negociere.

„Căutăm formulele care pot fi puse în practică, pentru ca această sumă de bani sau să o achităm într-o formulă eşalonată sau să fie transformată în alte livrabile de care sistemul de sănătate din România are nevoie, pentru că o parte din medicamentele care sunt pe piaţa românească sunt produse de către această companie”, afirma acesta săptămâna trecută.