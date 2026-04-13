Israelul plănuiește revenirea la război, Trump ia în considerare atacuri limitate în Iran, după eșecul discuțiilor din Pakistan

După eșecul discuțiilor, IDF plănuiește o revenire la război, iar Donald Trump ia în considerare atacuri asupra Iranului, potrivit unor rapoarte ale televiziunilor din Israel, colectate de The Times of Israel.

Toate cele trei mari rețele TV din Israel au raportat că IDF se pregătește pentru un nou conflict cu Iranul, după ce discuțiile de încetare a focului dintre Statele Unite și Republica Islamică au eșuat, ceea ce pare a fi o scurgere de informații coordonată de oficiali ai apărării.

Pregătirile raportate au avut loc la mai puțin de o săptămână după ce o încetare a focului de două săptămâni, mediată de Pakistan, a intrat în vigoare și la o zi după ce negocierile de la Islamabad dintre SUA și Iran nu au reușit să producă un acord pentru a pune capăt definitiv războiului din Orientul Mijlociu.

Site-ul de știri Ynet a relatat că șeful Statului Major al IDF, general-locotenent Eyal Zamir, a instruit armata să treacă la o „stare de pregătire sporită” și să se pregătească pentru reluarea ostilităților cu Iranul.

Apoi, știrile Canal 12 au relatat, fără a cita nicio sursă, că IDF nu numai că se pregătea pentru un conflict reînnoit cu Iranul, dar se pregătea și pentru un potențial atac surpriză iranian asupra Israelului.

Între timp, postul public de radio Kan a citat un „înalt oficial al apărării” care a declarat că „Israelul este interesat să reia războiul împotriva Iranului”, după ce acesta s-a încheiat „prea devreme, fără a se exercita suficiente presiuni asupra Iranului în ceea ce privește problema nucleară și rachetele balistice”.

Raportul respectiv preciza că Israelul aștepta decizia președintelui american Donald Trump de a relua conflictul, moment în care armata va încerca să facă presiuni asupra Iranului pentru a renunța la programul său nuclear prin atacuri asupra infrastructurii sale energetice.

Canal 13 a relatat în mod similar că nivelul de alertă al IDF a fost ridicat „semnificativ” și că generalul Eyal Zamir a instruit armata „să se pregătească pentru o reluare imediată a luptelor și a ordonat inițierea procedurilor de pregătire pentru luptă”.

IDF nu a comentat rapoartele, dar săptămâna trecută, în timpul unei vizite în sudul Libanului, Zamir a declarat că armata este „pregătită să revină în luptă [în Iran] cu forță maximă, dacă va fi necesar, în orice moment”.

Președintele american Donald Trump și consilierii săi analizează, de asemenea, reluarea atacurilor militare limitate în Iran, pe lângă introducerea unei blocade a Strâmtorii Ormuz, ordonată de Trump, ca o modalitate de a ieși din impas în eforturile de a ajunge la un acord, a relatat The Wall Street Journal, citând oficiali și persoane familiarizate cu situația.

Oficialii au declarat pentru WSJ că Trump este mai puțin predispus să reia o campanie militară completă din cauza aversiunii sale față de războaiele prelungite.

Raportul spunea că Trump ar putea impune o blocadă temporară Iranului în timp ce încearcă să-și oblige aliații să lanseze escorte armate pentru navele care trec prin strâmtoare.

Într-un semn clar că eforturile diplomatice au ajuns într-un impas, armata americană a declarat duminică că va începe să aplice blocada navală asupra Iranului începând de luni. Armata americană a declarat că blocada porturilor iraniene va începe luni, la ora 10:00 ET (17:00, ora României).

Iranul și-a impus efectiv propria blocadă asupra principalei căi navigabile de când SUA și Israelul au început atacurile asupra țării pe 28 februarie, o mișcare care a cauzat daune economice globale masive, având în vedere că strâmtoarea este un punct de legătură pentru aproximativ 20% din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Între timp, Pakistanul a fost în continuare în contact atât cu SUA, cât și cu Iranul, în încercarea de a-i readuce la masa negocierilor, a relatat Canal 12.

Principala dilemă este soarta programului nuclear al Iranului și dacă acesta poate continua îmbogățirea uraniului, potrivit raportului.

Negociatorii au declarat publicației că, dacă se poate ajunge la un compromis în problema nucleară, atunci celelalte domenii de dispută - rachetele balistice, Strâmtoarea Ormuz, forțele armate intermediare - se vor stabili ulterior.

SUA a stabilit duminică ceea ce a numit a fi „liniile sale roșii” în negocierile cu Iranul din weekend, care s-au încheiat fără un acord.

Iranul trebuia să:

pună capăt întregii îmbogățiri de uraniu, să demonteze toate instalațiile majore de îmbogățire a uraniului, să recupereze uraniul puternic îmbogățit, să accepte un cadru mai larg de pace, securitate și dezescaladare care să includă aliații regionali, să pună capăt finanțării forțelor teroriste Hamas, Hezbollah și Houthi și să deschidă complet Strâmtoarea Ormuz, fără a percepe taxe de trecere,

potrivit unei declarații atribuite unui oficial american trimisă reporterilor. Nu este clar cum intenționează SUA să mențină aceste linii acum, după ce se pare că s-a retras din negocieri.

Comentând discuțiile, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a dat vina pe ceea ce a numit cerințele maximaliste ale Washingtonului, care au împiedicat semnarea unui memorandum de înțelegere între cele două părți.

„În discuții intense la cel mai înalt nivel din ultimii 47 de ani, Iranul s-a angajat cu bună-credință cu SUA pentru a pune capăt războiului”, a scris el pe X.

„Dar când ne-am aflat la doar câțiva centimetri de «Memorandumul de înțelegere Islamabad», ne-am confruntat cu maximalism, schimbări de obiective și blocadă. Nicio lecție învățată. Bunăvoința naște bunăvoință. Vrăjmășia naște vrăjmășie.”

Propunerea în 10 puncte a Iranului, înainte de discuțiile de la Islamabad, solicita încetarea garantată a războiului și controlul asupra căii navigabile cheie dintre golfurile Persic și Oman. Aceasta includea încetarea luptelor împotriva „aliaților regionali” ai Iranului [eufemismul folosit de Teheran pentru grupările teroriste pe care le finanțează și înarmează], solicitând în mod explicit oprirea atacurilor israeliene asupra Hezbollah.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a declarat duminică că forțele de securitate iraniene au sub control deplin blocajul maritim din Strâmtoarea Ormuz, amenințând că inamicii vor fi prinși într-un „vârtej mortal” în cazul oricărei erori de calcul.

„Tot traficul... este sub controlul deplin al forțelor armate”, a declarat comandamentul naval al IRGC într-o postare în limba persană pe X, după ce Trump a ordonat blocada. „Inamicul va rămâne prins într-un vârtej mortal în strâmtoare dacă face o mișcare greșită”, a adăugat acesta, postând un videoclip care arată navele în vizor.

Într-o declarație separată, emisă de biroul de relații publice al IRGC, comandamentul naval al forței a insistat că, „contrar afirmațiilor false ale unor oficiali inamici”, Strâmtoarea Ormuz este „deschisă trecerii inofensive a navelor civile, în conformitate cu reglementările specifice relevante”.

Nu a oferit detalii despre natura acestor reguli, dar a adăugat: „Orice navă militară care intenționează să se apropie de Strâmtoarea Ormuz sub orice pretext va fi considerată o încălcare a armistițiului și va fi tratată sever.”

Armata americană a declarat sâmbătă că a început o operațiune de deminare în Strâmtoarea Ormuz, precizând că două distrugătoare, USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121) și USS Michael Murphy (DDG-112), „au tranzitat Strâmtoarea Ormuz și au operat în Golful Arab ca parte a unei misiuni mai ample de a se asigura că strâmtoarea este complet curățată de minele marine amplasate anterior de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.”

La o zi după acest anunț, presa de stat iraniană a publicat un videoclip care arăta aparent marina IRGC avertizând un distrugător de rachete al Marinei SUA să se întoarcă după ce a intrat în Strâmtoarea Ormuz. Ceea ce distrugătorul nu a făcut, potrivit surselor americane.