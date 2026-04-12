Asul lui Trump: Blocadă navală totală pentru Iran. Președintele ia în calcul scenariul, care a funcționat în Venezuela, după eșecul negocierilor din Pakistan

Președintele american Donald Trump pare să ia în calcul să instituie o blocadă navală copmpletă pentru Iran, după ce negocierile la nivel înalt, desfășurate în capitala Pakistanului, Islamabad, au eșuat. Cel puțin asta sugerează un articol pe care locatarul de la Casa Albă l-a distribuit pe Truth Social.

Președintele american Donald Trump a distribuit, pe rețeaua sa socială, un articol care sugerează că SUA ar putea impune o blocadă navală completă Iranului, dacă acesta nu acceptă cerințele minimale ale SUA, renunțarea la încercările de a obține arme nucleare și colaborarea pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Articolul, intitulat „Cartea lui Trump pe care președintele o păstrează pentru cazul în care Iranul cedează: o blocadă navală”, publicat de portalul Just the News, spune că blocada ar sufoca economia iraniană și ar pune presiune pe aliații Iranului, China și India, care se bazează pe exporturile de petrol iranian.

Articolul precizează că o astfel de mișcare a lui Donald Trump ar „repeta strategia sa de succes”, după ce o blocadă navală anterioară „a îngenuncheat economia venezueleană” înainte de capturarea dictatorului comunist venezuelean Nicolas Maduro de către SUA, în ianuarie.

„Înainte de a lansa o îndrăzneață capturare militară a dictatorului Nicholas Maduro, președintele Donald Trump a adus în genunchi economia venezueleană printr-o blocadă navală care a strangulat veniturile din petrol ale națiunii.

Dacă Iranul refuză să accepte acordul final oferit de Statele Unite sâmbătă, Trump ar putea bombarda Teheranul pentru a-l duce înapoi în „Epoca de Piatră”, așa cum a promis.

Sau ar putea, pur și simplu, să-și reia strategia de blocadă de succes pentru a sufoca o economie iraniană deja clătinată și a intensifica presiunea diplomatică asupra Chinei și Indiei, întrerupându-le accesul la una dintre sursele lor cheie de petrol”, se spune în materialul distribuit de Trump.

„În mod ironic, portavionul masiv USS Gerald Ford, care a condus blocada din Venezuela, se află acum în Golful Persic, după o scurtă pauză pentru reparații și odihnă a echipajului în urma unui incendiu. Și acum se alătură USS Abraham Lincoln și altor active navale majore. Pe scurt, Trump ar putea pur și simplu să surmonteze controlul Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, au spus experții.

„Ar fi foarte ușor pentru Marina SUA să exercite un control complet asupra a ceea ce trece și nu trece prin strâmtoare acum”, a declarat Rebecca Grant, expertă în securitate națională la Institutul Lexington, pentru Just the News. „Am auzit că aproximativ 10 nave au trecut în ultimele 24 de ore. Una dintre ele a fost un petrolier rusesc cu pavilion schimbat și știm că încărcăturile au plecat spre China, spre India și am văzut un trafic de intrare”.

„Dacă Iranul devine intransigent, atunci absolut, Marina SUA poate organiza o supraveghere excelentă deasupra apei... și poate urmări tot ce intră și iese din acea strâmtoare și va trebui să întrebați Marina SUA dacă doriți să treceți de Insula Kharg sau de acea parte îngustă de lângă Oman”, a adăugat ea.

Reamintim că, după negocieri de pace maraton, vicepreședintele JD Vance a părăsit Pakistanul sâmbătă seara fără un acord cu Iranul și a declarat că Statele Unite au prezentat „oferta finală și cea mai bună” Teheranului.

Vance a declarat într-o conferință de presă că oficialii americani au negociat cu bună-credință timp de 21 de ore, iar acum depinde de Iran să decidă dacă acceptă termenii finali aprobați de președintele Donald Trump.

„Plecăm de aici cu o propunere foarte simplă, o metodă de a ne înțelege, care este oferta noastră finală și cea mai bună”, a spus Vance. „Vom vedea dacă iranienii o acceptă.”

Detaliile privind oferta Statelor Unite nu au fost publicate imediat. Dar Vance a precizat că Iranul nu a fost încă de acord cu „obiectivul central” al lui Trump: abandonarea dezvoltării armelor nucleare.