Prima imagine cu Nicolas Maduro capturat. Liderul este în drum spre SUA

Președintele Donald Trump a postat pe rețelele de socializare prima imagine cu liderul venezuelean Nicolas Maduro, capturat de SUA, la bordul navei USS Iwo Jima.

Maduro, îmbrăcat într-un trening gri Nike, ține în mână o sticlă cu apă. Ochii lui Maduro sunt acoperiți cu o mască neagră, iar pe urechi are ceva ce pare a fi căști mari. Nu este clar dacă Maduro se află lângă soția sa, Cilia Flores, având în vedere că aceasta nu apare în fotografie.

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, se află în fața unuia dintre cele mai complicate dosare penale cu care s-a confruntat vreodată, după ce a fost capturat la Caracas într-o operațiune ordonată de președintele american Donald Trump, fiind pus sub acuzare pentru mai multe infracțiuni federale.