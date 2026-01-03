Prima imagine cu Nicolas Maduro capturat. Liderul este în drum spre SUA
- Bianca Ion
- 3 ianuarie 2026, 19:24
Președintele Donald Trump a postat pe rețelele de socializare prima imagine cu liderul venezuelean Nicolas Maduro, capturat de SUA, la bordul navei USS Iwo Jima.
Prima imagine cu Nicolas Maduro capturat
Maduro, îmbrăcat într-un trening gri Nike, ține în mână o sticlă cu apă. Ochii lui Maduro sunt acoperiți cu o mască neagră, iar pe urechi are ceva ce pare a fi căști mari. Nu este clar dacă Maduro se află lângă soția sa, Cilia Flores, având în vedere că aceasta nu apare în fotografie.
Ce îl așteaptă pe liderul Venezuelei după ce va ajunge în SUA
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, se află în fața unuia dintre cele mai complicate dosare penale cu care s-a confruntat vreodată, după ce a fost capturat la Caracas într-o operațiune ordonată de președintele american Donald Trump, fiind pus sub acuzare pentru mai multe infracțiuni federale.
Dacă instanța din New York îl va declara vinovat, șeful statului venezuelean ar putea primi o pedeapsă minimă de 20 de ani de închisoare, iar maximumul prevăzut este detenția pe viață.
Procurorul general al Statelor Unite, Pamela Bondi, a prezentat acuzațiile formulate împotriva lui Maduro, subliniind că dosarul marchează o nouă etapă în demersurile judiciare ale Washingtonului împotriva conducerii de la Caracas.
Acuzații de narcoterorism și trafic de droguri
Potrivit declarațiilor oficiale, Nicolas Maduro este acuzat de conspirație de narcoterorism și conspirație pentru importul de cocaină în Statele Unite. Aceste acuzații se înscriu în seria suspiciunilor vechi ale autorităților americane privind presupuse legături între oficiali venezueleni și rețele internaționale de trafic de droguri. Conform acuzării, operațiunile ar fi avut ca obiectiv facilitarea transportului unor cantități mari de droguri către SUA, utilizând structuri criminale și sprijin logistic din interiorul Venezuelei
Pe lângă capetele de acuzare legate de droguri, procurorii americani îl mai acuză pe Maduro de posesie de mitraliere și dispozitive de distrugere, precum și de complicitate la posesia acestor arme împotriva Statelor Unite.
„Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare în districtul sudic al New Yorkului. Nicolas Maduro a fost acuzat de conspirație în legătură cu narco-terorismul, conspirație în legătură cu importul de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive distructive și conspirație în legătură cu posesia de mitraliere și dispozitive distructive împotriva Statelor Unite. În curând, ei vor înfrunta întreaga furie a justiției americane pe teritoriul american, în instanțele americane. În numele întregului Departament de Justiție al SUA, aș dori să îi mulțumesc președintelui Trump pentru că a avut curajul să ceară responsabilitate în numele poporului american și să mulțumesc din suflet curajoșilor noștri militari care au dus la bun sfârșit misiunea incredibilă și foarte reușită de capturare a acestor doi presupuși traficanți internaționali de droguri”, a scris Pamela Bondi, procurorul general al Statelor Unite, pe platforma X.
