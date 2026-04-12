Trump despre iranieni: Prevăd că se vor întoarce la negocieri și ne vor da tot ce vrem. Au venit ca și cum ar avea cărțile, dar nu el au

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, la Fox News, că a „obținut aproape fiecare punct de care aveam nevoie, cu excepția faptului că refuză să renunțe la ambiția lor nucleară”.

Trump a mai spus, în declarația acordată Fox Business Channel, că iranienii „vor să aibă arme nucleare”. Dar, a adăugat el, „nu vor avea arme nucleare”.

„Au venit ca și cum ar avea cărțile, dar nu le au”, spune el.

„Prevăd că se vor întoarce și ne vor da tot ce vrem”, a mai spus Trump.

„Nu vreau 95%. Le-am spus. Vreau totul”, a adăugat preșeidntele Statelor Unite.

Referitor la amenințarea sa de a bloca Strâmtoarea Ormuz pentru petrolul iranian, Donald Trump a spus că acest lucru se va întâmpla „în scurt timp, dar va fi eficient destul de curând”.

„Vom curăța strâmtoarea”, a mai spus președintele.

„Nu vor putea folosi strâmtoarea peste nu prea multă vreme”, a adăugat Donald Trump.

Iranul are un singur lucru pe care îl poate face, a mai spus președintele american, să încerce să exploateze strâmtoarea.

„Doar o mină, vom arunca o mină, două mine, zece mine și asta vor face, dacă ai o navă care costă un miliard de dolari, să spui, ei bine, știi, aș prefera să nu fiu lovit de o mină și să-mi pierd nava”, a explicat Trump.

Dar el a amenințat din nou Iranul, spunând „Pot elimina Iranul într-o zi” și infrastructura sa energetică într-o oră. Însă ar prefera să nu pună în aplicare această amenințare, a mai spus liderul de la Casa Albă.

Reamintim că, în cursul zilei de duminică, după eșecul negocierilor din Pakistan, Donald Trump a anunțat că va face două lucruri, primul fiind instituirea unei blocade navale complete asupra Iranului, iar cel de al doilea fiind curățarea Strâmtorii Ormuz. El a acuzat, de asemenea, Teheranul, de încercare de extorcare la nivel mondial prin blocare strâmtorii.