Trump își pune în practică amenințarea: „Este extorcare mondială. Blocada va începe curînd. Oricine trage asupra noastră va fi aruncat în iad””

Președintele american Donald Trump a decis să ordone o blocadă contra Iranului, așa cum sugerase în urmă cu câteva ore, după eșecul negocierilor din Pakistan, cauzat de refuzul Teheranului de a renunța la ambițiile sale nucleare, potrivit a două postări pe Truth Social.

„Iranul a promis să deschidă Strâmtoarea Ormuz și, în mod conștient, nu a reușit să facă acest lucru. Acest lucru a cauzat anxietate, tulburări și durere multor oameni și țări din întreaga lume. Ei spun că au pus mine în apă, chiar dacă toată marina lor și majoritatea „lansătoarelor de mine” au fost complet distruse.

Poate că au făcut-o, dar ce armator ar vrea să-și asume riscul? Există o mare dezonoare și un prejudiciu permanent pentru reputația Iranului și a ceea ce a mai rămas din „liderii” lor, dar am depășit toate acestea. Așa cum au promis, ar fi bine să înceapă procesul de DESCHIDERE RAPIDĂ A ACESTE CĂI NAVIGABILE INTERNAȚIONALE!

Fiecare lege este încălcată de ei. Am fost pe deplin informat de vicepreședintele JD Vance, trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner despre întâlnirea care a avut loc la Islamabad, prin conducerea amabilă și foarte competentă a mareșalului Asim Munir și a prim-ministrului Shehbaz Sharif din Pakistan.

Sunt oameni extraordinari și îmi mulțumesc încontinuu pentru că am salvat 30 până la 50 de milioane de vieți în ceea ce ar fi fost un război oribil cu India. Întotdeauna apreciez să aud asta: cantitatea de umanitate despre care se vorbește este de neînțeles.

Întâlnirea cu Iranul a început dimineața devreme și a durat toată noaptea - aproape 20 de ore. Aș putea intra în detalii ample și să vorbesc despre multe dintre lucrurile care s-au obținut, dar există un singur lucru care contează - IRANUL NU ESTE DISPUS SĂ RENUNȚE LA AMBIȚIILE SALE NUCLEARE!

În multe privințe, punctele convenite sunt mai bune decât continuarea operațiunilor militare până la finalizare, dar toate aceste puncte nu contează în comparație cu permiterea ca energia nucleară să fie în mâinile unor oameni atât de volatili, dificili și imprevizibili.

Pe măsură ce trecea tot acest timp, cei trei reprezentanți ai mei au devenit, așa cum nu era de așteptat, foarte prietenoși și respectuoși față de reprezentanții Iranului, Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi și Ali Bagheri, dar asta nu contează, pentru că au fost foarte inflexibili în ceea ce privește cea mai importantă problemă și, așa cum am spus întotdeauna, încă de la început și cu mulți ani în urmă, IRANUL NU VA AVEA NICIODATĂ O ARMĂ NUCLEARĂ!”, a scris Trump în prima postare.

„Deci, iată, întâlnirea a decurs bine, majoritatea punctelor au fost convenite, dar singurul punct care a contat cu adevărat, cel NUCLEAR, nu a contat. Cu efect imediat, Marina Statelor Unite, cea mai bună din lume, va începe procesul de BLOCARE a oricăror nave care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz.

La un moment dat, vom ajunge la o bază de tipul „TUTUROR LI SE PERMITE SĂ INTRE, TUTUROR LI SE PERMITE SĂ IASĂ”, dar Iranul nu a permis acest lucru spunând doar: „Ar putea exista mine undeva”, despre care nimeni nu știe în afară de ei.

ACEASTA ESTE EXTORCARE MONDIALĂ, iar liderii țărilor, în special ai Statelor Unite ale Americii, nu vor fi niciodată extorcați.

De asemenea, am instruit Marina noastră să caute și să interzică fiecare navă din apele internaționale care a plătit o taxă Iranului. Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va avea o trecere în siguranță pe marea liberă. De asemenea, vom începe să distrugem minele pe care iranienii le-au amplasat în Strâmtoare.

Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor pașnice va fi ARUNCAT ÎN IAD!

Iranul știe, mai bine decât oricine, cum să PUNĂ CAPĂT acestei situații care le-a devastat deja țara. Marina lor a dispărut, Forțele Aeriene au dispărut, sistemele lor antiaeriene și radarele sunt inutile, Khomeini și majoritatea „liderilor” lor sunt morți, totul din cauza ambiției lor nucleare.

Blocada va începe în curând.

Alte țări vor fi implicate în această blocadă. Iranului nu i se va permite să profite de acest act ilegal de EXTORCARE. Vor bani și, mai important, vor arme nucleare. În plus, și la momentul potrivit, suntem complet „BLOCAȚI ȘI ÎNCĂRCAȚI”, iar armata noastră va termina cu puținul care a mai rămas din Iran! Președintele DONALD J. TRUMP”, este cel de al doilea mesaj.