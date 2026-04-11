Iranul se face de râs: nu poate demina Strâmtoarea Ormuz pentru că nu mai știe unde a pus minele
- Iuliu Vlădescu
- 11 aprilie 2026, 10:46
Iranul nu poate redeschide Strâmtoarea Hormuz pentru transportul maritim deoarece nu este capabil să găsească și să îndepărteze toate minele pe care le-a plasat în canalul navigabil pe parcursul războiului, au declarat oficiali americani pentru The New York Times.
Oficialii americani spun că rutele aparent sigure printre minele plantate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) sunt limitate din cauza minării neglijente a strâmtorii de către Teheran.
Raportul notează că nici SUA, și nici Iranul, nu au capacitatea de a îndepărta minele marine din Strâmtoarea Ormuz. Unele dintre aceste mine, potrivit raportului, sunt, de asemenea, capabile să plutească în derivă, deși nu este clar încă dacă Iranul a documentat fiecare mină pe care a plasat-o în canalul navigabil.
SUA au anuțat că strâmtoarea a fost deschisă deja miercuri, respingând rapoartele conform cărora Iranul bloca o mare parte din trafic și percepea o taxă. Doar că Teheranul s-a răzgândit și s-a angajat să continue blocarea traficului până când Israelul nu va înceta să-i atace pe interpușii săi libanezi din mișcarea teroristă Hezbollah, ceea ce a dus la noi amenințări din partea lui Trump.
Iranul insistă să includă mișcarea teroristă Hezbollah în acord
Soarta teroriștilor din Liban, care s-au alăturat războiului de partea dictaturii islamiste de la Teheran, atacând Israelul, depinde acum de bunăvoința SUA, care au cerut Ierusalimului să reducă numărul de atacuri sau chiar să le oprească, pentru a nu periclita negocierile din Pakistan.
Doar că, și în această privință, mediatorii iranieni și pakistanezi spun că situația teroriștilor Hezbollah din Liban ar fi trebuit să facă parte din armistițiu, în timp ce Statele Unite și Israelul a respins această idee.
Mai mult, SUA au declarat că a existat o „neînțelegere legitimă” cu privire la această chestiune, insistând în același timp că nu au fost niciodată de acord să includă Libanul în armistițiu.
Buna gluma partea cu "Iranul de face de ras". Intre timp, prietenii vostri, perciunatii si scarbele americane, s-au facut de ras cu toate sistemele lor militare.
A cata oara e cand mananca bataie de la unii desculti? Hahahaha
