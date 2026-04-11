Iranul se face de râs: nu poate demina Strâmtoarea Ormuz pentru că nu mai știe unde a pus minele

Iranul nu poate redeschide Strâmtoarea Hormuz pentru transportul maritim deoarece nu este capabil să găsească și să îndepărteze toate minele pe care le-a plasat în canalul navigabil pe parcursul războiului, au declarat oficiali americani pentru The New York Times.

Oficialii americani spun că rutele aparent sigure printre minele plantate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) sunt limitate din cauza minării neglijente a strâmtorii de către Teheran.

Raportul notează că nici SUA, și nici Iranul, nu au capacitatea de a îndepărta minele marine din Strâmtoarea Ormuz. Unele dintre aceste mine, potrivit raportului, sunt, de asemenea, capabile să plutească în derivă, deși nu este clar încă dacă Iranul a documentat fiecare mină pe care a plasat-o în canalul navigabil.

SUA au anuțat că strâmtoarea a fost deschisă deja miercuri, respingând rapoartele conform cărora Iranul bloca o mare parte din trafic și percepea o taxă. Doar că Teheranul s-a răzgândit și s-a angajat să continue blocarea traficului până când Israelul nu va înceta să-i atace pe interpușii săi libanezi din mișcarea teroristă Hezbollah, ceea ce a dus la noi amenințări din partea lui Trump.

Soarta teroriștilor din Liban, care s-au alăturat războiului de partea dictaturii islamiste de la Teheran, atacând Israelul, depinde acum de bunăvoința SUA, care au cerut Ierusalimului să reducă numărul de atacuri sau chiar să le oprească, pentru a nu periclita negocierile din Pakistan.

Doar că, și în această privință, mediatorii iranieni și pakistanezi spun că situația teroriștilor Hezbollah din Liban ar fi trebuit să facă parte din armistițiu, în timp ce Statele Unite și Israelul a respins această idee.

Mai mult, SUA au declarat că a existat o „neînțelegere legitimă” cu privire la această chestiune, insistând în același timp că nu au fost niciodată de acord să includă Libanul în armistițiu.

„Strâmtoarea Ormuz aparține juridic de apele internaționale. Adică, niciun stat nu își poate aroga, pe baza dreptului maritim, controlul sau posesia acestei căi navigabile înguste”, explică analistul militar Hari Bucur-Marcu . Cu toate astea, spune el, „Republica Islamică Iran apelează la șantajul cu închiderea prin forță armată a Strâmtorii, pentru a determina un anume rezultat al operației militare americano-israeliene de lovire a Iranului, pe bază nu de strategie militară, ci pe bază de presiune internațională și internă americană, generată de prețul ridicat al petrolului, dar și de perspectiva ca o cincime din necesarul de consum de petrol și o treime din necesarul de îngrășăminte chimice să nu mai ajungă la consumatorii mondiali, dacă Strâmtoarea Ormuz ar fi închisă definitiv”.

„Strâmtoarea Ormuz nu este închisă efectiv, fizic, ci doar că orice navă ce ar vrea să plutească pe acolo este supusă amenințării că ar putea fi avariată de orice mijloc specific de lovire (mine de toate tipurile, rachete anti-navă, drone, artilerie de coastă, bărci rapide kamikaze etc.), amenințare care îl face pe armatorul navei să renunțe la a mai trimite nava pe acolo. Așa că deschiderea propriu-zisă a Strâmtorii înseamnă de fapt renunțarea la proferarea explicită sau implicită de asemenea amenințări, ce sunt credibile mai ales în partea lor de improvizație a unei eventuale loviri a navelor”, a mai explicat analistul.