Incertitudinile persistă în Strâmtoarea Ormuz, dar prețul petrolului a continuat să scadă

Piețele energetice globale au reacționat rapid la anunțul unui armistițiu temporar între Statele Unite și Iran, determinând o scădere puternică a prețurilor petrolului, potrivit CNBC.

Deși acordul prevede o reluare a tranzitului sigur prin Strâmtoarea Ormuz, incertitudinile persistă, iar fluxurile de transport nu au revenit la normal, potrivit mai multor surse internaționale.

Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI) au înregistrat o scădere de peste 16%, ajungând la 94,41 dolari pe baril, marcând cea mai mare reducere zilnică din aprilie 2020, în perioada pandemiei COVID-19. În același timp, petrolul Brent, reperul internațional, a scăzut cu aproximativ 13%, stabilindu-se la 94,75 dolari pe baril.

Reacția pieței reflectă în principal speranțele investitorilor că tensiunile din regiune s-ar putea reduce, chiar și temporar. Totuși, volatilitatea rămâne ridicată, iar traderii continuă să monitorizeze evoluțiile geopolitice.

Președintele american Donald Trump a subliniat că armistițiul depinde de deschiderea completă și sigură a Strâmtorii Ormuz de către Iran.

Acesta a declarat:

„Aproape toate punctele majore de dispută dintre Statele Unite şi Iran au fost deja convenite, însă perioada de două săptămâni va permite finalizarea şi oficializarea acordului.”

De partea cealaltă, ministrul iranian de Externe, Seyed Abbas Araghchi, a transmis că Iranul va permite tranzitul în anumite condiții:

„Dacă atacurile împotriva Iranului vor înceta, forţele noastre armate puternice vor opri operaţiunile defensive.”

Conform unei analize publicate de Financial Times, propunerea iraniană include și măsuri neobișnuite, precum solicitarea unor taxe de tranzit în criptomonedă, ceea ce ar putea complica și mai mult reluarea fluxurilor comerciale.

În ciuda anunțului privind încetarea focului, traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz nu a revenit la niveluri normale. Datele furnizate de compania de analiză Kpler arată că numărul navelor care tranzitează zilnic zona rămâne foarte redus.

Analistul Matt Smith a declarat: „Probabil vom vedea doar 10–15 nave, deoarece Iranul verifică în continuare cine poate trece. Ar fi un ritm similar cu cel din ultimele zile.”

În paralel, experții din domeniul transportului maritim avertizează că reluarea completă a operațiunilor ar putea dura mai mult decât perioada armistițiului. Tomer Raanan, analist la Lloyd’s List, a precizat: „Nu cred că vom vedea o normalizare în aceste două săptămâni.”

Strâmtoarea Ormuz reprezintă un punct strategic esențial, prin care tranzitează aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. Blocajele recente au provocat una dintre cele mai mari perturbări din istorie în livrările de țiței.

Conflictul a dus la creșteri semnificative ale prețurilor combustibililor, inclusiv benzină și motorină, iar companiile petroliere au avertizat asupra riscului de penurii globale.

Chiar dacă armistițiul oferă o oportunitate de detensionare, infrastructura energetică afectată și lipsa de încredere între părți mențin piața într-o stare de incertitudine. Reluarea completă a fluxurilor comerciale depinde nu doar de acorduri politice, ci și de stabilitatea militară din regiune.