Bursele europene și americane au crescut după suspendarea atacurilor asupra Iranului

Bursele europene au închis, miercuri, în creștere puternică, după ce piețele globale au reacționat pozitiv la acordul condiționat de încetare a focului dintre Statele Unite și Iran. De asemenea, principalii indici bursieri americani au înregistrat creșteri puternice, după ce președintele SUA Donald Trump a suspendat atacurile asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni, potrivit CNBC.

Indicele paneuropean STOXX Europe 600 a încheiat sesiunea cu un avans de aproximativ 3,7%. Aproape toate sectoarele au fost pe plus, cu excepția petrolului și gazelor, iar marile piețe regionale au închis în creștere. Sectorul turismului și agrementului a condus creșterile, cu un avans de 7,1%. De asemenea, companiile industriale au urcat cu 6,6%, iar sectorul construcțiilor a câștigat 6,2%.

Indicele CAC 40 al bursei din Paris a crescut cu 4,49%, până la 8.263,87 puncte. În Italia, indicele FTSE MIB a urcat cu 3,70%, ajungând la 47.091,55 puncte. La Londra, indicele FTSE 100 a crescut cu 2,51%, până la 10.608,88 puncte.

Bursa germană a avut una dintre cele mai puternice creșteri, iar indicele DAX a urcat cu 5,06%, până la 24.080,63 puncte. În Spania, indicele IBEX 35 a crescut cu 3,94%, ajungând la 18.132,30 puncte. Printre companiile cu cele mai mari creșteri s-au numărat Antofagasta, Lufthansa și EasyJet, fiecare cu avansuri de aproximativ 10%.

Compania energetică Shell a fost primul mare grup petrolier care a publicat rezultate după izbucnirea conflictului cu Iranul și a raportat profituri „semnificativ mai mari” din tranzacțiile cu petrol.

Totuși, producția de gaz natural lichefiat a fost afectată de perturbările provocate de război și a scăzut de la 948.000 de barili echivalent petrol în trimestrul al patrulea din 2025 la aproximativ 880.000-920.000 în primele trei luni ale anului 2026.

„Creşterea puternică a preţurilor energiei ar trebui să sprijine profitul Shell, însă compania are şi o prezenţă operaţională importantă în Orientul Mijlociu, care a fost afectată de conflict”, a afirmat Dan Coatsworth, responsabil pentru pieţe la AJ Bell.

El a explicat că această situație se reflectă în rezultatele companiei: producția de gaze a fost afectată de perturbări, însă marjele de rafinare și veniturile din tranzacțiile cu petrol au crescut.

În Statele Unite bursele au urcat puternic la rândul lor. Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 1.325,46 puncte, adică 2,85%, până la 47.909,92 puncte. A fost cea mai bună zi pentru Dow din aprilie 2025, când Trump a renunțat parțial la severitatea planului inițial de tarife comerciale.

Indicele S&P 500 a crescut cu 2,51%, ajungând la 6.782,81 puncte, iar Nasdaq Composite a avansat cu 2,80%, până la 22.635,00 puncte.

În același timp, prețurile petrolului au scăzut puternic. Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate au coborât cu peste 16% și au închis la 94,41 dolari pe baril, cea mai mare scădere zilnică din aprilie 2020. Petrolul Brent, reperul internațional, cu livrare în iunie, a pierdut aproximativ 13% și s-a stabilit la 94,75 dolari pe baril.

Piețele globale au crescut, iar prețurile petrolului au scăzut puternic după ce președintele american a anunțat marți seară suspendarea pentru două săptămâni a atacurilor planificate asupra infrastructurii iraniene. Decizia a depins de acceptul Iranului de a redeschide complet, imediat și sigur Strâmtoarea Ormuz.

„Sunt de acord să suspend bombardamentele şi atacurile asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni. Am primit o propunere în zece puncte din partea Iranului şi credem că aceasta reprezintă o bază viabilă pentru negocieri”, a scris liderul american, într-o postare pe platforma Truth Social.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a fost de acord să redeschidă ruta maritimă pentru două săptămâni, cu condiția încetării tuturor atacurilor, potrivit unei declarații a ministrului iranian de Externe. Documentul arată că tranzitul navelor trebuie coordonat cu forțele armate iraniene. De asemenea, Israelul a acceptat încetarea focului.