Un sat din Spania a anunțat o campanie neobișnuită: case gratuit și locuri de muncă

Un sat din Spania a anunțat o campanie neobișnuită: case gratuit și locuri de muncăArenillas. Sursa foto: Wikipedia
Un sat din Spania a atras atenția internațională printr-o inițiativă neobișnuită. Autoritățile locale oferă case gratuite și locuri de muncă pentru cei care doresc să se mute și să contribuie la revitalizarea comunității, informează rbc.ua.

Satul Arenillas din Spania își deschide porțile pentru noi locuitori

Într-un colț pitoresc al provinciei Soria, satul Arenillas încearcă să oprească declinul demografic oferind locuințe și locuri de muncă gratuit oricui este dispus să contribuie la revigorarea comunității sale de doar patruzeci de oameni.

Asemenea multor așezări mici din Europa, Arenillas a resimțit efectele exodului tinerilor spre orașe mai mari, iar autoritățile locale caută soluții inovatoare pentru a readuce viața în sat. Împreună cu o asociație culturală, au renovat recent șapte case, pregătite acum să găzduiască noii locuitori.

Inițiativa oferă mai mult decât un acoperiș: noii veniți primesc șansa de a începe o viață nouă într-o comunitate strâns unită, contribuind la menținerea tradițiilor și la dezvoltarea locală.

Xi Jinping a sancționat disciplinar aproape un milion de membri și funcționari ai Chinei
Mai mulți pensionari din țară au renunțat la produsele tradiționale de Paște din cauza prețurilor ridicate
Se caută și un administrator pentru barul din sat

Programul inovator din mediul rural nu oferă doar adăpost, ci și oportunități profesionale pentru cei care aleg să se mute aici. Noii rezidenți pot fi angajați în lucrări de construcție, contribuind la întreținerea și renovarea clădirilor locale.

De asemenea, satul caută un administrator pentru barul comunitar, un spațiu care, în așezările mici, depășește rolul unui simplu local, devenind centrul vieții sociale și principalul punct de întâlnire al comunității.

Inițiatorii proiectului subliniază că obiectivul nu este doar creșterea populației, ci construirea unei comunități stabile și active. Aceasta presupune integrarea oamenilor în viața satului, păstrarea tradițiilor și dezvoltarea regiunii rurale spaniole.

Potrivit organizatorilor, liniștea naturii, peisajele montane și ritmul relaxat al vieții oferă o alternativă atractivă pentru cei care caută să se îndepărteze de agitația orașelor mari.

Selecția pentru program atrage interes neașteptat

La doar câteva zile după lansarea programului, organizatorii au primit peste 100 de cereri din partea celor care doresc să renunțe la agitația urbană pentru o viață mai liniștită și propria afacere în munții pitorești.

Conform declarațiilor președintelui Asociației Culturale, Rodrigo Gismer, cei 116 înscriși până acum au motivații variate: unii caută stabilitate, alții apropierea de natură, iar unii văd această oportunitate ca singura șansă de a deveni proprietari de locuințe în 2026.

Deși cererea depășește așteptările, procesul de selecție continuă. Prioritate vor avea candidații dispuși să se angajeze în muncă fizică și să se stabilească pe termen lung în comunitățile rurale.

21:58 - Xi Jinping a sancționat disciplinar aproape un milion de membri și funcționari ai Chinei
21:37 - Mai mulți pensionari din țară au renunțat la produsele tradiționale de Paște din cauza prețurilor ridicate
21:27 - SUA trimit o delegație în Pakistan pentru negocieri cu Iranul. JD Vance ar putea conduce discuțiile
21:18 - Nicușor Dan a lămurit presupusa legătură între șefii marilor parchete și PSD
21:12 - Românii, speriați de taxa Temu. Comenzile au scăzut considerabil de la începutul anului

Un membru al CNA, detalii din ședința care a vizat Realitatea Plus. „Unde e lege, nu e tocmeală”
Robert Turcescu: Și așa divizată de ani, societatea românească se mai sparge încă o dată
Ilegalul din viața reală începe să se mute în spațiul virtual
