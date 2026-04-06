Incident grav de Paștele catolic într-un hotel din Spania. Mulți turiști au ajuns la spital

Un incident grav a avut loc duminică, de Paște, la hotelul Poseidón Palace din Benidorm, Spania, când o parte a tavanului s-a prăbușit în timpul prânzului, rănind mai multe persoane. Aproximativ 60 de oaspeți se aflau în sala de mese, bucurându-se de prânzul de duminică, când secțiuni de rigips și conducte de aer condiționat au căzut peste mese, scaune și podea, provocând panică și haos.

Serviciile de urgență au intervenit imediat și au confirmat că printre răniți se află un băiat de opt ani și un bărbat de 78 de ani, ambii transportați la spital și externați după tratament. Alte cinci persoane, cu vârste între 33 și 80 de ani, au fost, de asemenea, duse la spital, iar una dintre ele rămâne sub observație la Hospital de la Marina Baixa.

Autoritățile locale au activat unitățile medicale SAMU, echipele de suport vital de bază și echipele de transport asistat, pentru a gestiona situația cât mai rapid. Personalul Crucii Roșii a oferit sprijin victimelor și a ajutat la evacuarea celor aflați în zonele afectate de prăbușire.

Cauza exactă a prăbușirii nu a fost încă stabilită, însă incidentul nu este singular în zona hotelieră din Benidorm. Stațiunea este cunoscută pentru viața sa de noapte vibrantă, plajele aurii și hotelurile cu mai multe etaje, fiind o destinație preferată atât de turiștii care participă la petreceri de burlaci sau burlăcițe, cât și de cei care vizitează orașul vechi și coasta dramatică a Costa Blanca, potrivit express.co.uk.

— Daily Express (@Daily_Express) April 5, 2026

Hotelul Poseidón Palace, unul dintre cele mai cunoscute complexe turistice din zonă, este recunoscut pentru facilitățile sale moderne, piscina generoasă și grădinile bine întreținute. Incidentul a provocat șoc printre oaspeți, care s-au confruntat cu momente de panică și confuzie.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina cauzele exacte ale prăbușirii și pentru a preveni eventuale accidente similare în viitor.

Răniții au fost îngrijiți rapid, iar majoritatea au fost externați după evaluarea medicală, însă incidentul ridică semne de întrebare privind siguranța structurilor hoteliere din stațiunea spaniolă și necesitatea unor controale mai stricte în unitățile turistice.