Tavan prăbușit peste elevi, într-o școală din România

O bucată din tavanul unei săli de clasă de la un liceu din Botoșani s-a prăbușit peste elevi. Conform primelor informații, bucățile de plafon au căzut peste catedră și prima bancă. Niciun elev nu a fost rănit în urma incidentului.

Clasa în care a avut loc incidentul este situată în corpul B al Colegiului Național „Mihai Eminescu”. În urma incidentului, conducerea unității a confirmat că niciun elev nu a fost rănit.

Deși situația putea pune în pericol siguranța elevilor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani nu a fost solicitat să intervină. Unitatea de învățământ fusese reabilitată recent.

Autoritățile locale și conducerea școlii urmează să analizeze cauzele prăbușirii tavanului.

În decembrie 2025, o porțiune din tavanul unei clase folosite temporar de preșcolarii Grădiniței „Daniela Cuciuc” din Piatra-Neamț s-a prăbușit la finalul orelor. Clasele funcționau în corpul de clădire al Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu”.

Inspectoratul Școlar Județean Neamț a dispus ca, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare a sediului principal, cursurile celor cinci grupe de la grădiniță să se desfășoare online.

„Am luat decizia ca toate cele cinci grupe să desfăşoare cursuri online ca măsură de precauţie. Sperăm ca zilele viitoare să fie finalizată recepţia lucrărilor la Şcoala Gimnazială 'Daniela Cuciuc', iar copiii să se întoarcă aici, pentru cursuri", anunțau reprezentanții Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Neamţ.

Tot în luna decembrie, un incident grav a avut loc la un hotel de cinci stele din Sibiu, unde o porțiune din tavan s-a prăbușit peste piscina unității. Opt persoane, dintre care trei copii, se aflau în acel moment în apă și au fost extrase de urgență de echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu.

Din fericire, majoritatea victimelor au suferit răni ușoare, însă șase dintre ele au fost transportate la spital pentru investigații.

„Pentru gestionarea eficientă a situației, la nivelul județului Sibiu a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La locul evenimentului au fost alocate 3 echipaje de stingere, 1 descarcerare, 1 autospecială pentru transport victime multiple, 2 ambulanțe SMURD și 4 ambulanțe SAJ. Totodată, la fața locului se va operaționaliza și un punct medical avansat”, spuneau pompierii.