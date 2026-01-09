Alertă falsă la Botoșani. Un bărbat a apelat repetat 112 și a spus că va incendia blocul

Un bărbat din municipiul Botoșani a sunat de mai multe ori nejustificat la numărul unic de urgență 112, iar într-unul dintre apeluri a lansat o amenințare gravă, susținând că va da foc blocului în care locuiește. După ce a fost localizat de IPJ Botoșani, acesta a fost imobilizat și transportat la o unitate medicală, din cauza comportamentului agitat.

Potrivit autorităților, bărbatul obișnuia să apeleze 112 fără motiv real, fie pentru a reda muzică, fie pentru a adresa injurii forțelor de ordine. Într-unul dintre apeluri, situația a escaladat, când a afirmat că va incendia imobilul în care locuiește.

Reprezentanții Inspectoratul de Poliție al Județului Botoșani au transmis că incidentul s-a produs la data de 8 ianuarie 2026 și îl vizează pe un bărbat în vârstă de 41 de ani, din municipiu.

„La data de 8 ianuarie 2026, un bărbat de 41 de ani, din municipiul Botoşani a apelat în mod repetat Serviciul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, în mod nejustificat, respectiv, sesiza fapte care nu erau în competenţa poliţiei sau nu necesitau intervenţia de urgenţă, adresa injurii la adresa forţelor de ordine sau punea muzică în momentul în care i se răspundea. Deşi a fost informat că aspectele sesizate nu necesită intervenţia forţelor de ordine şi apelarea nejustificată constituie contravenţie, acesta a continuat să apeleze 112, în unul dintre apeluri precizând că va incendia blocul în care locuieşte”, au transmis, vineri, reprezentanţii IPJ Botoşani.

Ancheta a arătat că bărbatul a oferit intenționat date nereale despre domiciliul său, încercând să inducă în eroare polițiștii.

În urma verificărilor, polițiștii au reușit să identifice locuința bărbatului, situată pe strada Cornișa din municipiul Botoșani. Acesta a refuzat inițial să deschidă ușa și a continuat să adreseze amenințări.

„A fost solicitată intervenţia poliţiştilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale pentru intervenţia în forţă, însă, în momentul în care, bărbatului i s-a dus la cunoştinţă că se va pătrunde în forţă, a început să coopereze cu forţele de ordine. Acesta avea un comportament agitat continuând să adreseze ameninţări, motiv pentru care a fost imobilizat şi condus la o unitate spitalicească în vederea internării”, au mai precizat polițiștii.

Pe lângă intervenția forțelor de ordine și transportul la spital, bărbatul a fost sancționat contravențional. Acesta a primit o amendă în valoare de 4.000 de lei pentru apelarea abuzivă a numărului unic de urgență 112.