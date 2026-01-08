Trafic paralizat de ninsori și polei. Poliția, intervenții în lanț în Chișinău și pe drumurile naționale

Republica Moldova. Condițiile meteo nefavorabile continuă să creeze dificultăți majore în trafic, în special în municipiul Chișinău și pe drumurile naționale, pe fondul Codului galben de ghețuș, polei și intensificări ale vântului, emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Precipitațiile sub formă de ploaie se transformă treptat în lapoviță și ninsoare, iar rafalele de vânt accentuează senzația de frig și favorizează formarea poleiului pe carosabil.

În Chișinău, poliția a intervenit în mai multe situații critice generate de ninsoare și carosabilul alunecos. Un echipaj al Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) a tractat un troleibuz rămas blocat pe drum, deblocând circulația într-o zonă unde traficul se desfășura cu mare dificultate.

Tot în capitală, polițiștii au oferit sprijin de urgență unei ambulanțe care întâmpina probleme în deplasare din cauza poleiului. Intervenția rapidă a agenților a permis transportarea în siguranță a unui băiețel care avea nevoie de îngrijiri medicale urgente.

O altă intervenție a avut loc în zona Budești, unde circulația s-a desfășurat cu dificultate din cauza stratului de zăpadă și a ghețușului. Polițiștii, împreună cu voluntari, au acordat sprijin unui autobuz de pe o rută urbană, rămas blocat.

„Mulțumim voluntarilor pentru implicare, promptitudine și spirit civic. Rugăm participanții la trafic să manifeste răbdare și să respecte solicitările autorităților din zonă”, au transmis oamenii legii.

Și echipajele Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) sunt mobilizate în teren. Aceștia au intervenit în mai multe cazuri pentru a ajuta șoferii să iasă din nămeți sau din zonele unde carosabilul este extrem de alunecos.

Potrivit Poliției, în nordul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe cazuri de derapare a mijloacelor de transport, pe fondul ninsorilor și al ghețușului format pe șosele. Situația este complicată și de traficul intens, determinat de revenirea cetățenilor la domiciliu după sărbători.

Pe traseul M-3, în raionul Cahul, localitatea Slobozia Mare, circulația a fost temporar îngreunată. Într-un moment, șase mijloace de transport de mare tonaj nu au putut continua deplasarea din cauza ghețușului. Ulterior, traficul a fost deblocat, însă autoritățile avertizează că deplasarea se face doar cu prudență sporită.

Administrația Națională a Drumurilor anunță că echipele de drumari au patrulat pe parcursul nopții și au intervenit pentru prevenirea formării ghețușului. Lucrările de întreținere de iarnă s-au desfășurat în mai multe localități din nordul și centrul țării, inclusiv în Sănătăuca, Rezina, Glodeni, Bălți, Drochia, Șoldănești, Soroca, Ocnița, Briceni, Rîșcani, Florești, Sângerei, Nisporeni și altele.

În total, au fost răspândite 494 de tone de sare tehnică și 70 de tone de material antiderapant, fiind implicați 67 de muncitori rutieri și 58 de utilaje speciale.

Autoritățile reamintesc că Codul galben de vânt, cu rafale puternice, rămâne în vigoare și poate agrava condițiile de circulație, în special pe drumurile deschise. Șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, să evite manevrele riscante și să se informeze constant despre starea drumurilor.