Cursuri online și școli închise din cauza gerului. Măsurile anunțate de Ministerul Educației

Cursuri online și școli închise din cauza gerului. Măsurile anunțate de Ministerul EducațieiSursa foto: Dreamstime.com
Elevii din mai multe județe ale țării nu vor merge luni, 12 ianuarie, la cursuri în format fizic, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat duminică faptul că, potrivit datelor transmise de inspectoratele școlare județene, șase unități de învățământ vor desfășura cursuri online, iar în alte trei activitatea didactică va fi suspendată.

Unitățile de învățământ vizate se află în județele Argeș, Arad, Dolj, Gorj, Olt, Timiș și Bistrița-Năsăud.

Școli închise din cauza vremii. Orele vor fi recuperate

Conform Ministerului Educației, în șase unități de învățământ – câte una în fiecare dintre județele Argeș, Arad, Dolj, Gorj, Olt și Timiș – cursurile se vor desfășura în sistem online. Aceste măsuri afectează aproximativ 2.200 de elevi și preșcolari.

Datele au fost centralizate duminică, la ora de referință 18:00, pe baza raportărilor transmise de inspectoratele școlare județene.

În alte trei unități de învățământ, activitatea didactică va fi suspendată complet. Este vorba despre câte o școală din județele Argeș, Bistrița-Năsăud și Olt, care însumează aproximativ 100 de elevi.

Ministerul Educației a precizat că, în aceste cazuri, orele de curs vor fi recuperate ulterior, conform procedurilor stabilite la nivelul fiecărei unități de învățământ.

Ger persistent în toată țara

Zăpadă

Sursa foto: Freepik

Măsurile luate de autoritățile din educație vin în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie 9ANM). Potrivit ANM, până marți, 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile țării.

Se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse, în general, între -11 și 0 grade Celsius, cu ger persistent inclusiv pe timpul zilei, izolat în nordul și centrul țării. Temperaturile minime vor coborî între -15 și -6 grade, în special în timpul nopților și dimineților.

Gerul va afecta îndeosebi Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, zonele montane și, pe arii restrânse, restul teritoriului.

Proiecte speciale