Cursuri suspendate în mai multe școli din cauza ninsorilor. Informații de la Ministerul Educației

Cursuri suspendate în mai multe școli din cauza ninsorilor. Informații de la Ministerul Educației
Cursurile școlare vor fi suspendate joi și vineri în șase unități de învățământ din județele Hunedoara, Mehedinți și Sălaj, ca urmare a defecțiunilor în furnizarea energiei electrice, a agentului termic și a drumurilor blocate de zăpadă, a anunțat Ministerul Educației.

Cursurile școlare, suspendate

Ministerul Educației precizează că decizia se bazează pe datele transmise de inspectoratele școlare județene, iar situația va fi monitorizată în continuare, urmând ca informațiile să fie actualizate în funcție de evoluția condițiilor meteo și a deciziilor luate la nivel județean.

„În zilele de 8 şi 9 ianuarie 2026 cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate în şase unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj”, a transmis, miercuri seară, Ministerul Educaţiei.

elevi

Elevi șa școală. Sursa foto: Arhiva EvZ

Unitățile vizate sunt:

  • Hunedoara: Școala Primară General Berthelot și Școala Gimnazială Răchitova
  • Mehedinți: Școala Gimnazială Balta
  • Sălaj: Școala Gimnazială Nr. 1 Marca, Școala Primară Glod și Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” din Zalău

Potrivit Ministerului, consiliile de administrație ale școlilor vor decide cum vor fi recuperate orele pierdute, pentru a nu afecta parcursul educațional al elevilor.

De asemenea, cursurile se vor desfăşura online joi şi vineri la Liceul Tehnologic "Radu Negru" din Galaţi, şi doar joi la Grădiniţa "Sf. Stelian", structură a Grădiniţei cu program prelungit nr. 30 Galaţi.

În judeţul Prahova, Grădiniţa cu program prelungit nr. 35 Ploieşti va avea cursuri online în perioada 8 - 16 ianuarie din cauza lucrărilor de înlocuire a ţevilor de gaze şi a caloriferelor, a precizat Ministerul Educaţiei.

Situația la nivel județean

Ninsorile abundente și viscolul au provocat numeroase pene de curent în mai multe județe. În Alba, aproape 8.000 de persoane sunt afectate, iar în Hunedoara, circa 3.000 de locuitori din 16 localități au rămas fără electricitate.

Prognoza meteo

Sursa foto: Arhiva EVZ

Echipele de intervenție sunt mobilizate: în județul Hunedoara, 49 de echipe lucrează pentru remedierea defecțiunilor, iar în Alba sunt 24 de generatoare disponibile – 7 prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și 17 prin DEER – pentru a alimenta cu energie electrică zonele critice.

Județul Alba, cel mai afectat

Problemele electrice au afectat și alimentarea cu apă potabilă în anumite localități. Spre exemplu, la nivelul UAT Gârda de Sus, 120 de abonați nu au fost alimentați cu apă din cauza defecțiunilor la stația de pompare, cauzate de lipsa curentului.

Județul Alba este considerat cel mai afectat, de la începutul fenomenelor meteorologice extreme. Penele de curent au început încă din noaptea de vineri spre sâmbătă, iar autoritățile continuă să prioritizeze remedierea situațiilor critice.

