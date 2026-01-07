Val de aer polar peste România. Zonele în care va fi ger puternic, începând de joi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că România intră într-un episod sever de iarnă, specific lunii ianuarie. Potrivit meteorologilor, regimul termic va fi unul caracteristic acestei perioade din an, după mai mulți ani cu ierni neobișnuit de blânde. Vremea va fi influențată de un ciclon mediteranean, care va traversa sud-estul Europei și va afecta direct România.

Potrivit ANM, între 7 și 8 ianuarie, ciclonul se va deplasa din zona Mării Adriatice, va traversa nordul Peninsulei Balcanice și va avansa spre Ucraina. Pe acest traseu, vor fi înregistrate precipitații în majoritatea regiunilor. Cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, iar în multe zone se va forma un strat consistent de zăpadă.

Pe lângă ninsori, vântul va crea probleme. Rafalele vor atinge 50–70 km/h în sud și est și 70–85 km/h la munte. Viscolul va reduce vizibilitatea, mai ales în zonele deschise și în regiunile montane.

Începând de joi, 8 ianuarie, România va fi influențată de un val de aer polar post-frontal. Temperaturile maxime vor deveni negative în vestul, centrul și nordul țării, cu valori cuprinse între -8 și -6 grade.

Noaptea de joi spre vineri va aduce ger accentuat, cu temperaturi minime sub -10 grade, mai ales în zonele montane și în regiunile intracarpatice.

Meteorologii explică faptul că un nucleu de aer foarte rece, cu temperaturi între -6 și -18 grade, se află deasupra Ucrainei și Belarusului, la aproximativ 1.550 de metri altitudine. Acest nucleu va menține temperaturile sub mediile climatologice în România și în estul Europei, cel puțin până la jumătatea lunii ianuarie.

Potrivit prognozelor ANM, intervalul 12-15 ianuarie va fi cel mai dificil din punct de vedere termic. Temperaturile diurne vor fi cuprinse între -10 și -2 grade, iar cele nocturne între -16 și -10 grade, local mai scăzute în zonele cu strat gros de zăpadă și cer senin. De asemenea, probabilitatea de ninsoare rămâne ridicată în perioada 9-12 ianuarie.

După 16 ianuarie, meteorologii iau în calcul o încălzire treptată, însă până atunci iarna își va face simțită prezența.

Specialiștii ANM afirmă că acest episod marchează revenirea la iarna tradițională, cunoscută drept „luna lui gerar”, după mai mulți ani cu temperaturi neobișnuit de ridicate. În ultimii 4–5 ani, iernile au fost mai degrabă blânde. De exemplu, ianuarie 2023 a fost cea mai caldă lună ianuarie din România, cu o temperatură medie de +3,2 grade, cu 5,1 grade peste media climatologică 1991–2020.