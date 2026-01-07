Vreme nebună în România. Ger și ninsori, dar și temperaturi de primăvară. Când vine gerul năprasnic

România traversează o situație meteo neobișnuită, cu diferențe mari între regiuni. În unele zone, iarna își face simțită prezența din plin, iar în altele se înregistrează temperaturi de primăvară. Elena Mateescu, directorul ANM, spune faptul că țara traversează două anotimpuri simultan, dacă sunt analizate atât temperaturile, cât și fenomenele specifice sezonului rece.

Banatul, Crișana, Maramureșul, nordul și vestul Transilvaniei, precum și masivele montane din vest și centru, sunt sub influența directă a vremii de iarnă și fac obiectul unei avertizări cod galben, din cauza ninsorilor și a riscului de polei.

În sud-est, temperaturile rămân mult mai ridicate, cu maxime de 14–15°C, uneori chiar peste 15°C.

Situația se va schimba însă începând de miercuri, când o masă de aer rece va cuprinde treptat România, afectând vestul, centrul și nordul țării, unde temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru începutul lunii ianuarie.

Maximele diurne în aceste regiuni nu vor depăși -5 până la -7°C, apropiate de valorile nocturne obișnuite. Episodul de frig va atinge apogeul în noaptea de joi spre vineri, când minimele vor ajunge la aproximativ -1°C la nivel național, inclusiv pe litoral.

Până la instalarea completă a aerului rece, precipitațiile vor continua, predominant sub formă de ninsoare, mai ales în zonele montane, cu depuneri locale de zăpadă chiar și în zone mai joase. ANM menține alerta de cod galben până miercuri la prânz pentru centrul, sudul și estul Transilvaniei, precum și pentru Moldova, din cauza precipitațiilor mixte și a poleiului.

Cantitățile de precipitații în ultimele zile au variat între 5 și 20 l/m², iar la munte stratul de zăpadă atinge 15–20 cm în unele zone, cu grosimi record de peste 150 cm în masivele montane.

La Vârful Omu stratul măsoară 98 cm, iar la Bâlea Lac aproape 100 cm. În zonele deluroase zăpada depășește local 50 cm, iar în vest, centru și est stratul este de 3–10 cm. Meteorologii avertizează că temperaturile vor rămâne scăzute și în perioada următoare, cu precipitații reduse, dar ninsoare și polei izolate pot apărea în funcție de evoluția locală a maselor de aer.