Ucraina a atacat un depozit de petrol din regiunea rusă Belgorod. Rușii anunță incendii și explozii în mai multe zone

Un depozit de petrol din localitatea Stary Oskol, regiunea rusă Belgorod, a fost cuprins de flăcări după ce ar fi fost lovit de drone ucrainene în noaptea de 7 ianuarie, a anunțat guvernatorul regional Veaceslav Gladkov. Incendiul a izbucnit la instalațiile de stocare ale depozitului, potrivit Kyiv Independent.

Locuitorii din Stary Oskol au semnalat încă din noaptea de 6 ianuarie că, în afara orașului, se vede un foc intens și au spus că arde un depozit de petrol, potrivit canalului de opoziție Astra. Imagini cu flăcările au fost publicate pe rețelele sociale, iar ulterior Gladkov a confirmat că un depozit de carburant a fost lovit de o dronă.

„În urma detonării, mai multe rezervoare au luat foc”, a declarat Gladkov. Acesta a precizat că echipele de pompieri acționează pentru stingerea incendiului și că, potrivit datelor inițiale, nu au fost raportate victime.

Regiunea Belgorod, aflată la graniță cu Sumî, Harkiv și Luhansk, este adesea vizată de atacuri ucrainene asupra obiectivelor industriale și militare. Depozitul de petrol din Stary Oskol a mai fost atacat în trecut, în cadrul operațiunilor îndreptate împotriva infrastructurii petroliere ruse care susține efortul de război al Moscovei. Totodată, zona este folosită frecvent ca punct de lansare pentru atacuri asupra Ucrainei.

Ministerul rus al Apărării a transmis că sistemele antiaeriene au interceptat și distrus 129 de drone ucrainene de la începutul serii de 5 ianuarie. Canalele rusești de pe Telegram au relatat explozii în mai multe regiuni și au afirmat că dronele au ajuns până în Bașkortostan, vizând depozite de combustibil și fabrici care aprovizionează armata.

Printre interceptări s-ar număra 15 drone în regiunea Belgorod, 13 în Iaroslavl, 10 în Novgorod, nouă în Smolensk, șapte în Kursk, șapte în Penza, șase în Tver și în Bașkortostan.

Au mai fost raportate cinci drone doborâte în Astrahan, cinci în Rostov, patru în Kaluga, câte două în regiunile Moscova, Oriol și Leningrad și câte una în Voronej, Kostroma, Tula, Tambov și Riazan, precum și o dronă în Tatarstan. O altă dronă ar fi fost distrusă deasupra Crimeei ocupate temporar.

Guvernatorul regiunii Lipetsk, Igor Artamonov, a confirmat un incident la o unitate industrială. „Un incendiu a izbucnit la o unitate industrială din districtul Usman, după căderea unei drone. Din primele informații, nu sunt victime. Echipele de intervenție sunt la fața locului”, a declarat el.

Astra a relatat că locuitori din Usman au auzit explozii și au observat un incendiu la un depozit de combustibil în noaptea de 5 spre 6 ianuarie. Potrivit datelor publice, Usmanskaya Oil Depot LLC se ocupă de vânzarea, depozitarea și transbordarea produselor petroliere, dar și de transportul acestora. Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a raportat „căderi de resturi” la o stație de compresoare.

„Sistemele de război electronic au bruiat o dronă în districtul Volkhov din regiunea Leningrad. Fragmente ale dronei au fost găsite lângă satul Berejki, inclusiv pe teritoriul stației de compresoare”, a spus el.Drozdenko a precizat că nu există pericol de incendiu și nici persoane rănite.

Astra a mai relatat, pe baza mărturiilor localnicilor, despre explozii în orașul Iaroslavl, în apropiere de zona Neftestroi, unde se află rafinării și un depozit de combustibil. Detonări au fost semnalate și în Penză și Tver, unde dronele ar fi vizat Uzina de Vagoane din Tver. Drone au ajuns și la Sterlitamak, în Bașkortostan, unde funcționează Sterlitamak Petrochemical Plant, o unitate petrochimică ce a mai fost atacată și anterior.