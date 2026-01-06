Arcul Minier al Orinoco a devenit epicentrul unei noi goane după resurse în Venezuela. Cum și cine controlează una dintre cele mai vânate zone din lume

Arcul Minier al Orinoco nu este doar o zonă de exploatare. Este un experiment de stat, o economie paralelă și, în multe locuri, o hartă a controlului armat.

În sudul Venezuelei, acolo unde Orinoco se întâlnește cu pădurile Amazonului și cu teritorii indigene fragile, aurul, coltanul și alte minerale au schimbat regulile jocului. Au atras rețele criminale, grupări armate venite din Columbia, structuri locale de tip „sindicat”, actori legați de aparatul de stat și o presiune uriașă asupra mediului.

În 2016, guvernul de la Caracas a creat oficial Zona de Dezvoltare Strategică Națională cunoscută ca Arcul Minier al Orinoco, o arie de peste 111.000 km², printr-un decret publicat în Gaceta Oficială.

De atunci, ceea ce a fost prezentat ca o cale de diversificare economică s-a transformat, potrivit unor rapoarte internaționale, într-un spațiu în care exploatarea ilegală și controlul violent al minelor au devenit un fenomen structural.

Când spui „Orinoco”, spui simultan trei lucruri. Spui resurse critice pentru economia globală. Spui bani rapizi în afara circuitelor transparente. Și spui un tip de putere care nu mai arată ca un stat clasic, ci ca o rețea de forțe care taxează, protejează, pedepsește și exportă.

În discursul oficial, Arcul Minier al Orinoco apare ca o platformă de exploatare organizată a mineralelor. În rapoarte ale organizațiilor internaționale și în analize academice, tabloul este mai dur. Sudul Venezuelei este descris ca un teritoriu în care grupări criminale și actori înarmați controlează accesul, impun reguli, aplică pedepse și obțin beneficii din activitatea minieră prin extorcări și taxe informale.

O evaluare din zona drepturilor omului a arătat că persoanele care lucrează în această regiune sunt prinse într-un context de exploatare și violență, într-un peisaj în care criminalitatea organizată se suprapune peste corupție și peste relații opace cu structuri de securitate. O misiune internațională de documentare a discutat explicit despre încălcări grave ale drepturilor omului în Arco Minero și în alte zone ale statului Bolívar, într-un raport prezentat în cadrul mecanismelor ONU.

Problema centrală este că „mina” nu mai este doar un loc. Mina este nodul unei economii. În jurul ei apar transport, schimb valutar, comerț cu aur, control al rutelor, trafic de persoane, cumpărare de protecție, intimidare și, în final, export. O lucrare academică despre consolidarea crimei organizate în Orinoco Mining Arc descrie exact acest tip de ecosistem, în care exploatarea ilegală se amestecă cu alte activități ilicite.

Aurul are un avantaj brutal pentru un regim izolat de sancțiuni și cu acces limitat la finanțare. Aurul se mută ușor. Aurul se monetizează ușor. Aurul poate fi amestecat, spălat și re-etichetat, apoi introdus în lanțuri comerciale globale.

Un raport al autorităților americane, trimis Congresului, discută explicit despre extracția și vânzarea aurului venezuelean în formule descrise ca „state-sponsored”, inclusiv despre efectele de mediu și despre legătura cu regimurile de sancțiuni. Un alt document, realizat în cadrul OECD pe tema fluxurilor de aur din Venezuela, descrie mecanismele de corupție, rutele și riscurile de spălare a banilor asociate comerțului cu aur.

Coltanul adaugă un strat diferit. Coltanul este asociat cu tantalul, metal folosit în electronice și tehnologii sensibile. În regiune, coltanul și alte minerale sunt legate de cererea globală și de competiția geopolitică pentru resurse. Într-un profil de țară despre crima organizată, Orinoco Mining Arc este descris ca spațiu în care exploatarea și controlul minier sunt influențate de grupări armate non-statale, inclusiv grupări din Columbia, iar mineralele sunt integrate în rețele transnaționale.

Într-o analiză recentă despre tensiunile geopolitice din jurul Venezuelei, regiunea Orinoco este menționată ca parte a unui portofoliu de resurse pe care guvernul îl prezintă ca strategic, inclusiv prin estimări foarte mari pentru rezervele de aur și prin referiri la coltan. Trebuie spus însă că astfel de estimări oficiale sunt dificil de verificat independent, iar transparența asupra volumelor reale exploatate rămâne limitată, inclusiv din cauza naturii ilegale a unei părți a exploatării.

Una dintre cele mai sensibile părți ale acestei povești este rolul grupărilor înarmate din Columbia. În rapoarte și analize, apar recurent referiri la prezența și influența unor actori precum ELN și disidenți FARC în zone miniere, cu mecanisme de control care includ taxe, protecție, pedepse și administrarea rutelor de contrabandă.

O analiză academică menționează explicit acuzații privind contrabanda cu coltan între Venezuela și Columbia, asociată cu astfel de grupări. În plus, rapoarte internaționale despre violența din sudul Venezuelei descriu un peisaj în care aceste grupări nu sunt simple „prezențe”, ci actori capabili să negocieze, să împartă teritorii și să influențeze economia locală a minelor.

Acest tip de control schimbă complet ecuația statului. Pentru comunitățile locale, puterea nu mai este neapărat cine semnează la Caracas, ci cine controlează drumul către mină, cine decide accesul, cine taxează carburantul și cine poate opri transportul aurului.

Arcul Minier al Orinoco este așezat pe una dintre cele mai sensibile geografic zone ale continentului. Sudul Venezuelei include porțiuni din ecosistemele amazoniene și se află în proximitatea unor arii protejate. În rapoarte despre mediu și drepturile omului, degradarea este descrisă ca accelerată, cu efecte asupra apelor, pădurilor și sănătății comunităților.

Organisme inter-americane au cerut statului venezuelean să își protejeze populațiile indigene afectate de violență și degradare asociate exploatării, inclusiv în zone conectate la Arco Minero.

Într-un raport al ONU privind controlul criminal asupra zonelor miniere se vorbește despre exploatare, violență și un sistem care prosperă prin corupție și impunitate.

Aurul artizanal folosește frecvent mercur, iar mercurul se duce în apă, apoi în pește, apoi în oameni. Într-o investigație despre traseele mercurului și legătura sa cu exploatările aurifere din America Latină, problema este descrisă ca un fenomen regional, alimentat de criminalitate și cerere. Chiar dacă această investigație nu se limitează la Venezuela, ea ajută la înțelegerea mecanismului care face ca aurul „ieftin” să devină aur cu preț enorm pentru ecosisteme.

În sudul Venezuelei, costul ecologic nu este un efect secundar. Este o parte din model. Iar într-un ecosistem în care controlul este armat și economia e opacă, controlul de mediu devine aproape imposibil.

Interesul american în Venezuela are mai multe straturi. Există stratul politic, legat de legitimitate și de presiunea asupra guvernării. Există stratul energetic, legat de petrol, rafinare, prețuri și fluxuri. Și există stratul strategic, legat de limitarea influenței Rusiei și Chinei în emisfera vestică.

O sinteză a politicii de sancțiuni a SUA arată cât de mult a oscilat arhitectura licențelor și a excepțiilor, inclusiv în raport cu operațiunile companiilor americane și cu condițiile impuse asupra fluxurilor financiare către statul venezuelean. În mod repetat, logica a fost aceeași. Presiune prin sancțiuni, urmată de spații controlate de manevră, folosite ca instrument politic și economic.

În ultimele luni, escaladarea a devenit dramatică. În ianuarie 2026, a fost raportată o operațiune americană în care Nicolás Maduro a fost capturat și dus în SUA pentru a răspunde acuzațiilor, într-un episod care a generat dezbatere majoră despre legalitate internațională și consecințe geopolitice. Acesta este un context exploziv pentru orice discuție despre resurse, deoarece, într-o criză politică acută, controlul asupra fluxurilor de aur, combustibil și minerale devine și mai greu de urmărit și mai ușor de capturat de actori non-statali.

În paralel, există și argumentul resurselor critice. SUA încearcă să-și securizeze lanțurile de aprovizionare pentru minerale considerate strategice în tehnologie și apărare. Venezuela are astfel de resurse, iar Orinoco este unul dintre spațiile în care ele sunt invocate în discursul public, chiar dacă exploatarea reală este amestecată între licențe, ilegalitate și control armat.

Rusia și China sunt actori majori în povestea Venezuelei din ultimele două decenii, în special prin finanțare, energie și sprijin diplomatic. O analiză despre creditorii chinezi și ruși în Venezuela descrie modul în care aceste relații au funcționat ca instrumente de supraviețuire politică și economică, pe fundalul colapsului veniturilor și al sancțiunilor.

China a fost asociată cu împrumuturi masive către Venezuela în formula „oil-for-loans”, iar în ianuarie 2026 a apărut inclusiv un semnal de îngrijorare la nivelul reglementatorului financiar chinez privind expunerea băncilor la Venezuela, pe fondul escaladării politice. Chiar dacă acest episod ține de contextul imediat al crizei, el arată cât de adânc sunt legate finanțele, energia și geopolitica.

În același timp, relația cu Rusia a fost întreținută prin acorduri și cooperare în sectoare cheie. Un exemplu recent este semnarea unor acorduri bilaterale anunțate public, care includ domenii precum energie și finanțe, într-o perioadă în care Venezuela avea nevoie de parteneri capabili să ocolească presiunea occidentală.

Într-o astfel de configurație, resursele din Orinoco au funcționat ca monedă politică. Nu neapărat printr-un contract minier transparent, ci prin promisiuni, acces, tolerarea unor fluxuri, barter și facilități acordate în schimbul sprijinului. Aici apare marea zonă gri. Cu cât un stat este mai izolat și mai dependent de rețele alternative, cu atât resursele sale tind să fie tranzacționate în forme mai puțin vizibile.

Există o ironie dureroasă. Minerale folosite în electronice, baterii și tehnologii prezentate ca „mai curate” sunt uneori extrase într-un mod care distruge păduri și otrăvește ape. Într-un text despre dinamica exploatărilor din sudul Venezuelei, accentul cade pe această contradicție dintre cererea globală și realitatea locală a exploatării.

În Orinoco, această contradicție devine un model. Cererea globală crește. Statul are nevoie de valută. Rețelele armate au capacitatea de a controla terenul. Iar comunitățile locale plătesc costul social și ecologic.

Într-un raport despre violența și mineritul din sudul Venezuelei, miza este prezentată ca o combinație între bani, putere și lipsă de guvernanță efectivă. Iar când guvernanța se erodează, resursele nu mai sunt doar resurse. Devind combustibil pentru conflict.

Criza politică de la început de 2026, cu capturarea lui Nicolás Maduro raportată de surse majore, schimbă parametrii pentru tot ce înseamnă control al resurselor și al fluxurilor. Într-un astfel de context, două riscuri cresc simultan.

Primul risc este fragmentarea controlului. Când instituțiile intră în șoc, rețelele locale și actorii înarmați tind să își consolideze autonomia. Al doilea risc este accelerarea „monetizării” resurselor. În crize, aurul devine lichiditate de urgență. Iar lichiditatea de urgență, în lipsa transparenței, se mută pe rute care pot alimenta și mai mult violența.

Pentru SUA, pentru Rusia și pentru China, această zonă rămâne importantă din motive diferite. Pentru SUA, este o combinație între securitate regională, migrație, energie și competiție cu rivali strategici. Pentru Rusia și China, este un spațiu de influență, investiții și pârghii geopolitice, într-o regiune unde fiecare acord devine și semnal diplomatic