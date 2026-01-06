Stephen Miller: Statele Unite controlează acum Venezuela. Ce înseamnă asta pentru Maduro

Stephen Miller, consilier în cadrul administrației americane, a declarat că Statele Unite „stabilește termenii și condițiile” în relația cu Venezuela, în contextul operațiunii recente prin care președintele venezuelan Nicolás Maduro a fost capturat și adus pe teritoriul american pentru a răspunde unor acuzații federale.

Oficialul a subliniat că această poziție reflectă controlul efectiv al Washingtonului asupra evoluțiilor politice și economice din Venezuela după intervenția militară.

Operațiunea, cunoscută sub numele de „Operation Absolute Resolve”, a avut loc pe 3 ianuarie 2026 și a vizat capturarea lui Nicolás Maduro și a soției acestuia, Cilia Flores, în Caracas.

Forțele americane au desfășurat un raid aerian și terestru coordonat, rezultând în reținerea ambilor și transportarea lor la New York pentru a răspunde acuzațiilor legate de narcotrafic.

După operațiune, Curtea Supremă venezueleană a numit-o pe Delcy Rodríguez președinte interimar, sprijinită de forțele armate locale. Rodríguez a menționat dreptul Venezuelei la suveranitate și a respins ideea unui control deplin extern.

Miller a explicat că guvernul venezuelean colaborează cu oficialii americani pentru a îndeplini cerințele post‑operaționale. Potrivit declarațiilor sale, Venezuela „îndeplinește condițiile, cerințele și solicitările impuse de Statele Unite”.

De asemenea, Secretarul de Stat Marco Rubio a fost desemnat să conducă strategia post‑operațională în Venezuela, coordonând politicile diplomatice, economice, financiare și militare.

Aceasta reprezintă o încercare de „coordonare extinsă în cadrul administrației” pentru gestionarea situației.

Un punct central al intervenției americane este controlul asupra sectorului petrolier venezuelean. Oficialii de la Washington au subliniat că Venezuela poate desfășura activități comerciale internaționale doar cu permisiunea autorităților americane.

Dialogurile includ negocieri privind comerțul și reluarea unor activități economice sub restricțiile impuse după operațiune.

Acțiunile Statelor Unite au generat reacții mixte la nivel global. Unele state și organizații internaționale au ridicat întrebări privind legalitatea intervenției și implicațiile asupra suveranității Venezuelei, precum și asupra ordinii internaționale.

Totuși, oficialii americani au menționat că operațiunea a fost justificată prin lupta împotriva traficului de droguri și a amenințărilor la adresa securității regionale.

În prezent, Venezuela se află într-un proces de tranziție. Administrația americană nu intenționează să conducă direct guvernul venezuelean pe termen lung, dar va menține un nivel ridicat de coordonare pentru implementarea planului stabilit după capturarea lui Maduro.

Perspectivele pentru relațiile viitoare dintre Statele Unite și Venezuela și impactul asupra politicii regionale rămân monitorizate atent de guverne și analiști din întreaga lume.