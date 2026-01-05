Maduro, prima declarație la Tribunal. În 2022, SUA i-a eliberat nepoții în schimbul unor americani. Tensiune în sală. Update

La câteva minute după prânz, Maduro a fost condus în sala de judecată federală din New York. Soția lui Maduro a fost și ea prezentă, dar a fost așezată în alt loc al încăperii. Judecătorul Alvin Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, a ascultat prima declarație a liderului venezuelean.

UPDATE 21:45 La finalul audierii preliminare desfășurate luni în dosarul fostului lider venezuelean Nicolás Maduro, atmosfera din sala de judecată a fost marcată de un moment tensionat, surprins de presa americană.

Potrivit relatării NBC News, în timp ce era escortat pentru a părăsi sala, Maduro s-a întors pentru a saluta mulțimea prezentă, un gest care a declanșat o reacție spontană din public. Un bărbat s-a ridicat și i-a strigat un mesaj direct, cu o încărcătură simbolică puternică: „Vei plăti în numele Venezuelei”.

Replica lui Maduro nu a întârziat și a fost la fel de categorică, fostul președinte răspunzând: „În numele lui Dumnezeu, voi fi liber”. NBC News nu a oferit detalii suplimentare privind locul exact unde a avut loc incidentul sau identitatea bărbatului din sală

Maduro și soția lui s-au aflat în detenție la Centrul Metropolitan din New York până la ducerea lor la Tribunal.

Cilia Flores și soțul ei Nicolas Maduro, acuzați de trafic de droguri, după intrarea în sala de judecată și-au pus căștile pentru a asculta desfășurarea procesului în timp ce discuțiile erau traduse. Președintele capturat al Venezuelei era îmbrăcat într-un tricou portocaliu, cu unul albastru pus deasupra, pantaloni bej și papuci portocalii. Înainte să ia loc a dat mâna cu avocatul său, relatează presa americană.

Nicolas Maduro a pledat Nevinovat

În fața judecătorului Alvin Hellerstein, Maduro a spus în spaniolă: „Nu sunt vinovat, sunt un om decent. Sunt încă președintele țării mele”.

„Sunt președintele Venezuelei, mă consider prizonier de război. Am fost capturat la mine acasă, la Caracas”, a mai spus.

Cazul ridică probleme juridice complexe, în special în ceea ce privește imunitatea foștilor șefi de stat și aplicarea jurisdicției americane asupra unor fapte comise în afara teritoriului SUA. Din acest motiv, procesul este atent urmărit de experți în drept internațional, guverne străine și organizații internaționale.

Încep să iasă la iveală și lucrurile mai vechi din relațiile dezastruoase dintre SUA și Venezuela.

Rudele lui Maduro, traficanți de droguri, eliberați din arest de Biden

SUA au avut probleme în trecut și cu nepoții lui Maduro, care au primit ani grei de închisoare pentru trafic de droguri. Erau în pușcărie în America când în Venezuela mai mulți cetățeni americani, care munceau în această țară, au fost arestați și aruncați în închisoare din ordinul președintelui Nicolas Maduro.

Franqui Flores și Efrain Antonio Campo Flores, nepoții lui Maduro și ai soției sale au fost arestați în Haiti în 2015, apoi duși la New York, unde au fost condamnați la 18 ani de închisoare pentru infracțiuni privind traficul de droguri.

În anul 2022 președintele Joe Biden a decis să intervină pentru salvarea americanilor ținuți în închisoarea din Caracas de ani buni. Așa s-a ajuns la un schimb de prizonieri între SUA și Venezuela.

Nepoții lui Nicolas Maduro au fost eliberați în 2022 de către președintele Joe Biden, care a semnat pentru schimbul cu 7 prizonieri americani din Venezuela.

În grupul de americani eliberat erau cinci directori dintr-o firmă petrolieră

Mulți americani au contestat atunci măsura lui Biden. Totuși schimbul a avut loc. Grupul de șapte prizonieri a inclus cinci directori americani ai companiei petroliere venezuelene cu sediul în SUA, Citgo, pe lângă veteranul US Marine Matthew Heath și un alt cetățean american pe nume Osman Khan, au declarat în 2022 oficialii americani.

Directorii din domeniul petrolier au petrecut circa opt ani în pușcăria din Venezuela. Ei fuseseră convocați la o întâlnire în Caracas, unde au fost arestați și acuzați de terorism.

Cum au anunțat SUA și Venezuela schimbul de prizonieri

Președintele Joe Biden a anunțat, într-un comunicat, că americanii „ținuți pe nedrept” vor fi în curând reuniți cu familiile lor.

„Astăzi sărbătorim că șapte familii vor fi din nou întregi. Tuturor familiilor care încă suferă și sunt despărțite de cei dragi care sunt deținuți pe nedrept – știți că rămânem dedicați pentru a le asigura eliberarea”, spunea Biden în octombrie 2022. Prețul acestei eliberări a fost discutat multă vreme în societatea americană și revine acum în actualitate.

Regimul din Venezuela a comunicat că doi bărbați „ținuti pe nedrept” în SUA au fost eliberați. Totodată, guvernul de la Caracas a adăugat că un grup de cetățeni americani au fost eliberați „din motive umanitare”. Desigur, s-a evitat să fie nominalizați nepoții președintelui Maduro.