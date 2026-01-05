Mai multe ONG-uri fac apel pentru extrădarea lui Maduro în Argentina, unde să fie judecat pentru crime împotriva umanităţii

ONG-urile au făcut apel la justiţia argentiniană pentru a solicita extrădarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro, astfel încât acesta să fie judecat pentru crime împotriva umanităţii, conform unui document consultat de AFP. Maduro a fost capturat sâmbătă de autorităţile americane şi încarcerat în SUA, urmând să răspundă luni, la New York, mai multor acuzaţii, inclusiv „narcoterorism”, potrivit AFP.

În 2023, alte două organizaţii – Fundaţia George şi Amal Clooney şi Forumul argentinian pentru apărarea democraţiei – au denunţat anterior acţiunile guvernului venezuelean în faţa justiţiei argentiniene, invocând competenţa universală. Ulterior, cele două organizaţii şi-au unit plângerile.

Justiţia argentiniană a descris un „plan sistematic de represiune, dispariţii forţate de persoane, tortură, omoruri şi persecuţii împotriva unei părţi a populaţiei civile, pus în aplicare cel puţin din 2014 până în prezent” şi a emis ordine de arestare pentru Nicolás Maduro şi ministrul său Diosdado Cabello.

Instanţele din Argentina au mai tratat cazuri pe baza competenţei universale. În 2021, acestea au deschis o anchetă privind acuzaţiile de crime comise de militari birmanezi împotriva minorităţii rohingya.

Gherilele columbiene de la frontiera cu Venezuela s-au declarat pregătite să înfrunte „planurile imperiale” ale Statelor Unite, potrivit unor comunicate difuzate la o zi după operațiunea americană care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro, informează AFP.

Armata de Eliberare Națională (ELN) a anunțat pe Telegram că se alătură „tuturor patrioților, democraților și revoluționarilor” pentru a „înfrunta planurile imperiale împotriva Venezuelei și a popoarelor din America de Sud. Experții arată că aceste grupări, implicate în traficul de cocaină, își desfășoară activitatea pe teritoriul Venezuelei cu sprijinul armatei locale.

Mai mulți membri democrați susțin că oficiali de rang înalt din administrația Trump le-ar fi spus, în briefinguri confidențiale recente, că Statele Unite nu intenționează o intervenție militară în Venezuela și că schimbarea regimului nu se află pe agenda Washingtonului.

Senatorul Chuck Schumer, liderul democraților din Senat, a afirmat că în trei briefinguri confidențiale i s-a explicat că administrația nu intenționează să schimbe regimul de la Caracas și nu plănuiește nicio acțiune militară în Venezuela.

„M-au asigurat că nu urmăresc aceste lucruri. Este clar că nu sunt sinceri cu poporul american”, a afirmat Schumer.