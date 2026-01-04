Gherilele columbiene amenință SUA după capturarea lui Maduro. Alertă la frontiera cu Venezuela

Gherilele columbiene de la frontiera cu Venezuela se declară pregătite să înfrunte „planurile imperiale” ale Statelor Unite, potrivit unor comunicate difuzate la o zi după operațiunea americană care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro, informează AFP.

Armata de Eliberare Națională (ELN) a transmis pe Telegram că se alătură „tuturor patrioților, democraților și revoluționarilor” pentru a „înfrunta planurile imperiale împotriva Venezuelei și a popoarelor din America de Sud”.

Disidenții FARC, care au semnat un acord de pace în 2016, au avertizat că își vor da „până la ultima picătură de sânge în lupta contra imperiului” american „dacă va fi necesar”, adăugând că „mai devreme sau mai târziu, imperiul yankeu va cădea”, pe platforma X.

Experții notează că aceste grupări, implicate și în traficul de cocaină, operează pe teritoriul venezuelean cu sprijinul armatei din țară.

În replică, președintele columbian Gustavo Petro a mobilizat 30.000 de soldați pentru a securiza punctele de trecere la frontiera cu Venezuela și a pus țara în alertă față de posibile atentate din partea acestor grupări armate ilegale.

Mai mulți membri democrați ai Congresului american susțin că oficiali de rang înalt din administrația Trump le-a transmis, în briefinguri confidențiale recente, că Statele Unite nu plănuiesc o intervenție militară în Venezuela și că schimbarea regimului nu face parte din obiectivele Washingtonului, informează Reuters, citat de Agerpres.

Declarațiile vin după confirmarea de către Washington a unei operațiuni militare majore în urma căreia președintele venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat.

Senatorul Chuck Schumer, liderul democraților din Senat, a declarat că în trei briefinguri confidențiale i s-a explicat că administrația nu intenționează schimbarea regimului de la Caracas și nu planifică nicio acțiune militară în Venezuela.

„M-au asigurat că nu urmăresc aceste lucruri. Este clar că nu sunt sinceri cu poporul american”, a spus Schumer.