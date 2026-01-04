International

Trump, acuzat că a mințit în legătură cu atacul din Venezuela. Tensiuni mari în Congres

Comentează știrea
Trump, acuzat că a mințit în legătură cu atacul din Venezuela. Tensiuni mari în CongresTrump. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Mai mulți membri democrați ai Congresului american susțin că oficialii de rang înalt din administrația Trump i-au asigurat, în briefinguri confidențiale recente, că SUA nu intenționează să desfășoare o intervenție militară în Venezuela și că schimbarea regimului nu este un obiectiv, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Capturarea lui Maduro provoacă furie în Congres

Declarațiile vin după ce Washingtonul a confirmat o operațiune militară de amploare în urma căreia președintele venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat.

Senatorul din New York Chuck Schumer, liderul democraților din Senat, a afirmat că, în trei briefinguri confidențiale, i s-a explicat că administrația nu are în vedere schimbarea regimului de la Caracas și nu plănuiește nicio acțiune militară în Venezuela.

„M-au asigurat că nu urmăresc aceste lucruri. Este clar că nu sunt sinceri cu poporul american”, a spus el.

Rubio, clarificări despre relația SUA-Venezuela. Ce strategie are Washingtonul
Rubio, clarificări despre relația SUA-Venezuela. Ce strategie are Washingtonul
A murit un cunoscut jurnalist: Dispariția lui ne amintește cât de fragili suntem
A murit un cunoscut jurnalist: Dispariția lui ne amintește cât de fragili suntem
Senatul SUA

Senatul SUA / sursa foto: dreamstime.com

Când ar fi ieșit la lumină detaliile legate operațiune

Schumer a precizat că a aflat vestea abia sâmbătă după-amiază și a cerut administrației ca detaliile privind pașii următori ai SUA în Venezuela să fie comunicate nu doar liderilor Congresului și comisiei pentru servicii de informații, ci tuturor parlamentarilor până la începutul săptămânii viitoare.

„I-au ţinut pe toţi în beznă totală”, a adăugat el.

Congresmenii cer clarificări privind planurile lui Trump pentru Venezuela, după ce acesta a declarat presei că intenționează să plaseze țara sub controlul SUA, cel puțin temporar.

„Nu a fost prezentat niciun plan serios cu privire la modul în care ar funcţiona un astfel de proiect extraordinar sau despre costurile pe care le-ar implica pentru poporul american. Istoria ne oferă numeroase avertismente cu privire la costurile umane, strategice şi morale ale presupunerii că putem guverna o altă naţiune prin forţă", a declarat senatorul Jack Reed din Rhode Island, liderul democraţilor din Comisia pentru forţele armate a Senatului.

Controverse în Congresul SUA, după capturarea lui Maduro: Trump acuzat că a indus în eroare legislatorii

Senatul urmează să voteze săptămâna viitoare dacă trebuie blocate alte acțiuni militare împotriva Venezuelei fără aprobarea celor din Congres. Donald Trump a declarat presei că este deschis ideii de a trimite trupe terestre americane în Venezuela, o perspectivă care a neliniștit unii legislatori, inclusiv pe reprezentanta republicană Mariannette Miller-Meeks din Iowa, care se pregătește pentru o campanie electorală dificilă în noiembrie.

Ea a calificat acțiunea SUA în Venezuela drept „o problemă de securitate națională”, dar a subliniat că „locuitorii statului Iowa nu doresc prezența trupelor terestre în Venezuela”, potrivit unui interviu acordat Fox News.

În timpul briefingurilor din noiembrie și decembrie susținute de oficiali precum secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth, congresmenii au declarat că li s-a spus în repetate rânduri că nu există planuri de invazie terestră în Venezuela și că administrația nu se concentrează pe schimbarea regimului.

„În schimb, administrația a indus în eroare în mod constant poporul american și pe reprezentanții săi aleși”, a afirmat senatoarea Jeanne Shaheen din New Hampshire, liderul democraților din Comisia pentru relații externe a Senatului.

Congresmenii spun că au fost mințiți

Pentagonul, Departamentul de Stat și Casa Albă nu au răspuns deocamdată solicitării de comentarii din partea Reuters. Mai mulți congresmeni au declarat că se simt mințiți.

„Administrația a mințit Congresul și a declanșat un război ilegal pentru schimbarea regimului și pentru petrol în Venezuela”, a afirmat reprezentantul democrat din Virginia, Don Beyer, pe platforma X.

Potrivit declarațiilor făcute de Trump, Congresul nu a fost informat pe deplin din cauza temerilor că planurile sale ar putea fi divulgate.

„Congresul are tendința de a divulga informații”, a insistat Trump.

Reprezentanții Congresului, inclusiv unii dintre colegii republicani ai lui Trump, precum și democrații, au cerut încă din septembrie mai multe informații despre strategia sa față de această țară sud-americană bogată în petrol, mai ales că atunci începuse mobilizarea militară în Caraibe și liderul american ordonase atacuri asupra unor nave despre care a afirmat că transportau droguri.

„Când am avut briefinguri despre Venezuela, am întrebat: ‘Aveți de gând să invadați țara?’. Ni s-a răspuns că nu. ‘Aveți de gând să trimiteți trupe pe teren?’ Ni s-a răspuns că nu. ‘Aveți de gând să schimbați regimul din Venezuela?’ Ni s-a răspuns că nu. Deci, … am fost pur și simplu mințiți”, a declarat reprezentantul democrat Seth Moulton din Massachusetts la CNN.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:51 - Secretele Mădălinei Ghenea. Ce mănâncă renumita actriță și cum se menține în formă
22:46 - Alimentele pe care nu ar trebui să le pui niciodată în friteuza cu aer cald
22:38 - Trump avertizează: Delcy Rodriguez va plăti mai scump ca Maduro
22:29 - Șoșoacă cere intervenția ONU după atacul din Venezuela: Niciun stat nu poate pretinde o poziție de supremație politic...
22:18 - De ce portocalele sunt benefice indiferent de momentul în care le consumi
22:12 - Secretul unei relații de succes. Carmen Brumă și Mircea Badea eu programe diametral opuse

HAI România!

Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu

Proiecte speciale