Trump, criticat în Europa după atacul din Venezuela. Proteste la ambasada SUA din Madrid

Mii de persoane s-au adunat în faţa ambasadei SUA din Madrid pentru a protesta împotriva unei „agresiuni imperialiste”, după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, potrivit AFP. Protestatarii au afişat numeroase pancarte legate de acțiunea coordonată de SUA. Pe unele dintre acestea, preşedintele american Donald Trump era afișat înghiţind un bidon de petrol în culorile drapelului venezuelean.

Pe un banner se putea citi mesajul „Nu agresiunii imperialiste împotriva Venezuelei”. Printre drapelele venezuelene fluturate în centrul Madridului au fost observate şi steaguri ale formaţiunii de extremă-stânga spaniole Podemos şi ale Partidului Comunist spaniol.

Manifestați a avut loc duminică dimineața, la o zi după loviturile lansate de SUA asupra Caracasului. Nicolas Maduro se află în prezent într-o închisoare din New York, urmând să fie judecat pentru „narcoterorism” și import de cocaină în Statele Unite.

Președintele Donald Trump a declarat că SUA vor conduce tranziția din Venezuela și intenționează să valorifice vastele rezerve de petrol ale țării. Prim-ministrul spaniol, socialistul Pedro Sánchez, care l-a găzduit în exil pe candidatul opoziției la alegerile prezidențiale venezuelene din 2024, Edmundo González Urrutia, a condamnat sâmbătă „o intervenție ce încalcă dreptul internațional”.

El a avertizat că operațiunea „crește incertitudinea în regiune și alimentează tensiunile militare” și a cerut o tranziție „justă, realizată prin dialog”.

Duminică, Sánchez și-a reiterat criticile într-o scrisoare adresată membrilor Partidului Socialist, condamnând „cu cea mai mare fermitate încălcarea recentă a dreptului internațional în Venezuela”.

Curtea Supremă a Venezuelei a decis ca vicepreședinta Delcy Rodríguez să preia temporar atribuțiile prezidențiale, după capturarea lui Nicolas Maduro într-o operațiune a forțelor americane, transmite Reuters. Camera Constituțională a subliniat că măsura urmărește asigurarea continuității instituționale a statului.