Cine este noua țintă a lui Trump, după Maduro: „trebuie să-şi păzească fundul”

Donald Trump a avut declarații dure la adresa președintelui Columbiei, Gustavo Petro, afirmând că acesta „trebuie să-și păzească fundul”, pe motiv că ar conduce laboratoare care produc droguri destinate Statelor Unite. Mesajul a fost transmis sâmbătă, în cadrul conferinței de presă în care liderul american a vorbit și despre operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro.

Trump a afirmat, referindu-se la președintele Columbiei, că acesta ar controla fabrici implicate în producerea de cocaină, insistând: „Deţine fabrici unde produce cocaină. (...) Produce cocaină şi o expediază în Statele Unite, aşa că trebuie să-şi păzească fundul”. În același context, liderul american a sugerat că Washingtonul ar putea analiza și alte situații delicate din America Latină.

Trump a menționat că și Cuba ar putea intra pe lista subiectelor urmărite de Washington în legătură cu evoluțiile din America Latină, pe fondul tensiunilor tot mai vizibile. În același registru, secretarul de stat Marco Rubio a transmis un mesaj de avertizare către conducerea de la Havana, după capturarea lui Maduro.

„Dacă aş locui în Havana şi aş face parte din guvern, aş fi măcar puţin îngrijorat", a spus Rubio, adăugând că „Cuba este un dezastru” și că statul este „condus de bărbaţi incompetenţi şi senili”.

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a afirmat că nu are motive să se teamă de eventualele dezvăluiri pe careNicolas Maduro le-ar putea face în fața autorităților americane.

„Nu sunt deloc îngrijorat”, a scris Petro pe platforma X, reacționând la mesajul jurnalistului Hassan Nassar, care sugerase că liderul columbian „trebuie să fie foarte îngrijorat de ceea ce ar putea spune şeful Cartelului de los Soles” în Statele Unite. Schimbul de mesaje a precedat conferința de presă anunțată de Donald Trump.

Trump a anunțat că forțele americane i-au prins pe Nicolas Maduro și pe partenera sa, descriind operațiunea ca fiind „strălucită”. Declarațiile vin după luni întregi de dispute publice între cei doi lideri pe tema campaniei antidrog derulate de Washington în zona Caraibelor. Luna trecută, președintele SUA l-a avertizat pe Petro că va fi "următorul".

În toamnă, autoritățile de la Washington au eliminat Columbia de pe lista statelor considerate colaborative în combaterea traficului de droguri, iar ulterior numele lui Gustavo Petro a fost inclus pe aşa-numita Listă Clinton, fiind descris drept „lider al traficului de droguri”. Președintele columbian a respins ferm acuzațiile, amintind că, de-a lungul anilor, a documentat conexiunile dintre mediul politic și rețelele criminale.

„Munca mea este democraţia pentru popor, egalitatea şi pacea”, a precizat Petro.

La rândul său, fostul senator Gustavo Bolivar, unul dintre aliații apropiați ai liderului de la Bogotá, a subliniat că între Petro și Maduro există diferențe esențiale, insistând că primul „a fost ales democratic, fără fraudă”.

„Petro garantează alegerile din acest an (...) Dreapta face campanie electorală fără cenzură, iar presa este liberă. În Columbia există democraţie. Există separare a puterilor, instanţe independente, un Congres independent", a mai spus Bolivar.