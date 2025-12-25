International

Candidatul susținut de Trump, Nasry Asfura, a câștigat alegerile din Honduras

Comentează știrea
Candidatul susținut de Trump, Nasry Asfura, a câștigat alegerile din HondurasNasry Asfura a câștigat alegerile din Honduras / sursa foto: X
Din cuprinsul articolului

Candidatul susținut de președintele american Donald Trump, Nasry Asfura, a fost declarat câștigător al alegerilor prezidențiale din Honduras, după săptămâni de întârzieri cauzate de problemele tehnice și acuzațiile de fraudă, potrivit Consiliului Electoral Național al țării.

Nasry Asfura a câștigat alegerile din Honduras

Candidatul Partidului Național - susținut de președintele SUA, Donald Trump - a câștigat cu 40,3% din voturi, potrivit Consiliului Electoral Național (CNE), depășindu-l pe Salvador Nasralla de la Partidul Liberal, care a obținut 39,5%.

Într-o postare pe X, Nasry Asfura a declarat: „Honduras: Sunt gata să guvernez. Nu vă voi dezamăgi”.

Între timp, Nasralla a declarat într-o conferință de presă: „Nu voi accepta un rezultat bazat pe omisiuni”, dar și-a îndemnat susținătorii să rămână calmi.

Luptător MMA, pariu uriaș pe Camerun. Poate câștiga peste 6 milioane de euro
Luptător MMA, pariu uriaș pe Camerun. Poate câștiga peste 6 milioane de euro
Exclusiv. Departe de țară, aproape de credință. Cum sărbătoresc Nașterea Domnului românii din parohia Auvers-sur-Oise
Exclusiv. Departe de țară, aproape de credință. Cum sărbătoresc Nașterea Domnului românii din parohia Auvers-sur-Oise

Secretarul de stat american Marco Rubio a îndemnat toate partidele să respecte rezultatul „pentru ca autoritățile honduriene să poată asigura o tranziție pașnică a autorității”.

Actuala putere contestă rezultatele alegerilor

Însă președintele Congresului țării, Luis Redondo, a declarat că rezultatul a fost „complet ilegal”.

Votul a avut loc pe 30 noiembrie, dar numărarea voturilor a fost amânată de două ori din cauza unor defecțiuni tehnice. Președinta CNE, Ana Paola Hall, a dat vina pe compania privată însărcinată cu totalizarea rezultatelor pentru întârziere. Ea a spus că firma a efectuat lucrări de întreținere fără avertisment sau a verifica cu CNE.

Întreruperea a avut loc la o zi după ce portalul care afișa rezultatele în timp real s-a blocat.

Rezultatele alegerilor au fost strânse și, din cauza naturii tumultoase a sistemului de procesare, aproximativ 15% din listele de numărare a voturilor au trebuit să fie numărate manual pentru a fi decis câștigătorul.

Au existat tensiuni în Honduras ca urmare a întârzierilor protestelor care au avut loc în toată țara săptămâna trecută. Mii de susținători ai partidului de guvernământ Libre au demonstrat în capitala Tegucigalpa din cauza a ceea ce ei considerau fraudă în vot.

Politicienii aflați la putere în Honduras nu se dau duși din funcții

Președintele în exercițiu, Xiomara Castro, a susținut că are loc o „lovitură de stat electorală” și la începutul acestei luni a declarat că alegerile sunt umbrite de „ingerința” din partea lui Trump.

Când l-a susținut pe Asfura pentru funcția de președinte, Trump a spus că actuala putere va avea de plătit un preț mare dacă avansul candidatului său preferat va fi anulat la numărare. De asemenea, Donald Trump a amenințat că va retrage sprijinul financiar din partea SUA dacă Asfura nu câștigă.

Într-o mișcare surprinzătoare, președintele SUA l-a grațiat și pe Juan Orlando Hernández, membru al Partidului Național al lui Asfura, care executa o pedeapsă de 45 de ani de închisoare în SUA pentru acuzații de trafic de droguri și arme. Constituția i-a interzis lui Xiomara Castro să candideze pentru un al doilea mandat.

Donald Trump

Donald Trump / sursa foto: captură video

Candidatul actualei puteri, nemulțumit că SUA l-au susținut pe contracandidatul său

La nouă zile după vot, Nasralla a acuzat „persoane corupte” de manipularea numărării voturilor în națiunea central-americană. El a mai spus că comentariile lui Trump i-au afectat șansele de câștig.

În declarația sa de după anunțarea rezultatului, Rubio a spus că SUA „așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu noua sa administrație pentru a avansa cooperarea noastră bilaterală și regională în materie de securitate”, adăugând că cele două țări vor „pune capăt imigrației ilegale” în SUA, consolidând în același timp legăturile economice.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:41 - Turcia anunță arestarea a peste 100 de membri ISIS care plănuiau atacuri de Crăciun și Anul Nou
16:29 - Nicușor Dan: Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei
16:18 - Luptător MMA, pariu uriaș pe Camerun. Poate câștiga peste 6 milioane de euro
16:07 - TikTok și Instagram devin armele secrete ale guvernului britanic. Sute de influenceri plătiți
15:54 - Exclusiv. Departe de țară, aproape de credință. Cum sărbătoresc Nașterea Domnului românii din parohia Auvers-sur-Oise
15:42 - Zelenski spune ce gândește toată Ucraina: „El să piară!” – Mesajul de Crăciun care a șocat lumea

HAI România!

Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989

Proiecte speciale