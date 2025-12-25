Candidatul susținut de Trump, Nasry Asfura, a câștigat alegerile din Honduras
- Iuliu Vlădescu
- 25 decembrie 2025, 14:27
Candidatul susținut de președintele american Donald Trump, Nasry Asfura, a fost declarat câștigător al alegerilor prezidențiale din Honduras, după săptămâni de întârzieri cauzate de problemele tehnice și acuzațiile de fraudă, potrivit Consiliului Electoral Național al țării.
Nasry Asfura a câștigat alegerile din Honduras
Candidatul Partidului Național - susținut de președintele SUA, Donald Trump - a câștigat cu 40,3% din voturi, potrivit Consiliului Electoral Național (CNE), depășindu-l pe Salvador Nasralla de la Partidul Liberal, care a obținut 39,5%.
Într-o postare pe X, Nasry Asfura a declarat: „Honduras: Sunt gata să guvernez. Nu vă voi dezamăgi”.
Între timp, Nasralla a declarat într-o conferință de presă: „Nu voi accepta un rezultat bazat pe omisiuni”, dar și-a îndemnat susținătorii să rămână calmi.
Secretarul de stat american Marco Rubio a îndemnat toate partidele să respecte rezultatul „pentru ca autoritățile honduriene să poată asigura o tranziție pașnică a autorității”.
Actuala putere contestă rezultatele alegerilor
Însă președintele Congresului țării, Luis Redondo, a declarat că rezultatul a fost „complet ilegal”.
Votul a avut loc pe 30 noiembrie, dar numărarea voturilor a fost amânată de două ori din cauza unor defecțiuni tehnice. Președinta CNE, Ana Paola Hall, a dat vina pe compania privată însărcinată cu totalizarea rezultatelor pentru întârziere. Ea a spus că firma a efectuat lucrări de întreținere fără avertisment sau a verifica cu CNE.
Întreruperea a avut loc la o zi după ce portalul care afișa rezultatele în timp real s-a blocat.
Rezultatele alegerilor au fost strânse și, din cauza naturii tumultoase a sistemului de procesare, aproximativ 15% din listele de numărare a voturilor au trebuit să fie numărate manual pentru a fi decis câștigătorul.
Au existat tensiuni în Honduras ca urmare a întârzierilor protestelor care au avut loc în toată țara săptămâna trecută. Mii de susținători ai partidului de guvernământ Libre au demonstrat în capitala Tegucigalpa din cauza a ceea ce ei considerau fraudă în vot.
Politicienii aflați la putere în Honduras nu se dau duși din funcții
Președintele în exercițiu, Xiomara Castro, a susținut că are loc o „lovitură de stat electorală” și la începutul acestei luni a declarat că alegerile sunt umbrite de „ingerința” din partea lui Trump.
Când l-a susținut pe Asfura pentru funcția de președinte, Trump a spus că actuala putere va avea de plătit un preț mare dacă avansul candidatului său preferat va fi anulat la numărare. De asemenea, Donald Trump a amenințat că va retrage sprijinul financiar din partea SUA dacă Asfura nu câștigă.
Într-o mișcare surprinzătoare, președintele SUA l-a grațiat și pe Juan Orlando Hernández, membru al Partidului Național al lui Asfura, care executa o pedeapsă de 45 de ani de închisoare în SUA pentru acuzații de trafic de droguri și arme. Constituția i-a interzis lui Xiomara Castro să candideze pentru un al doilea mandat.
Candidatul actualei puteri, nemulțumit că SUA l-au susținut pe contracandidatul său
La nouă zile după vot, Nasralla a acuzat „persoane corupte” de manipularea numărării voturilor în națiunea central-americană. El a mai spus că comentariile lui Trump i-au afectat șansele de câștig.
În declarația sa de după anunțarea rezultatului, Rubio a spus că SUA „așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu noua sa administrație pentru a avansa cooperarea noastră bilaterală și regională în materie de securitate”, adăugând că cele două țări vor „pune capăt imigrației ilegale” în SUA, consolidând în același timp legăturile economice.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.