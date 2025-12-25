Candidatul susținut de Trump, Nasry Asfura, a câștigat alegerile din Honduras

Candidatul susținut de președintele american Donald Trump, Nasry Asfura, a fost declarat câștigător al alegerilor prezidențiale din Honduras, după săptămâni de întârzieri cauzate de problemele tehnice și acuzațiile de fraudă, potrivit Consiliului Electoral Național al țării.

Candidatul Partidului Național - susținut de președintele SUA, Donald Trump - a câștigat cu 40,3% din voturi, potrivit Consiliului Electoral Național (CNE), depășindu-l pe Salvador Nasralla de la Partidul Liberal, care a obținut 39,5%.

Într-o postare pe X, Nasry Asfura a declarat: „Honduras: Sunt gata să guvernez. Nu vă voi dezamăgi”.

Între timp, Nasralla a declarat într-o conferință de presă: „Nu voi accepta un rezultat bazat pe omisiuni”, dar și-a îndemnat susținătorii să rămână calmi.

Secretarul de stat american Marco Rubio a îndemnat toate partidele să respecte rezultatul „pentru ca autoritățile honduriene să poată asigura o tranziție pașnică a autorității”.

Însă președintele Congresului țării, Luis Redondo, a declarat că rezultatul a fost „complet ilegal”.

Votul a avut loc pe 30 noiembrie, dar numărarea voturilor a fost amânată de două ori din cauza unor defecțiuni tehnice. Președinta CNE, Ana Paola Hall, a dat vina pe compania privată însărcinată cu totalizarea rezultatelor pentru întârziere. Ea a spus că firma a efectuat lucrări de întreținere fără avertisment sau a verifica cu CNE.

Întreruperea a avut loc la o zi după ce portalul care afișa rezultatele în timp real s-a blocat.

Rezultatele alegerilor au fost strânse și, din cauza naturii tumultoase a sistemului de procesare, aproximativ 15% din listele de numărare a voturilor au trebuit să fie numărate manual pentru a fi decis câștigătorul.

Au existat tensiuni în Honduras ca urmare a întârzierilor protestelor care au avut loc în toată țara săptămâna trecută. Mii de susținători ai partidului de guvernământ Libre au demonstrat în capitala Tegucigalpa din cauza a ceea ce ei considerau fraudă în vot.

Președintele în exercițiu, Xiomara Castro, a susținut că are loc o „lovitură de stat electorală” și la începutul acestei luni a declarat că alegerile sunt umbrite de „ingerința” din partea lui Trump.

Când l-a susținut pe Asfura pentru funcția de președinte, Trump a spus că actuala putere va avea de plătit un preț mare dacă avansul candidatului său preferat va fi anulat la numărare. De asemenea, Donald Trump a amenințat că va retrage sprijinul financiar din partea SUA dacă Asfura nu câștigă.

Într-o mișcare surprinzătoare, președintele SUA l-a grațiat și pe Juan Orlando Hernández, membru al Partidului Național al lui Asfura, care executa o pedeapsă de 45 de ani de închisoare în SUA pentru acuzații de trafic de droguri și arme. Constituția i-a interzis lui Xiomara Castro să candideze pentru un al doilea mandat.

La nouă zile după vot, Nasralla a acuzat „persoane corupte” de manipularea numărării voturilor în națiunea central-americană. El a mai spus că comentariile lui Trump i-au afectat șansele de câștig.

În declarația sa de după anunțarea rezultatului, Rubio a spus că SUA „așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu noua sa administrație pentru a avansa cooperarea noastră bilaterală și regională în materie de securitate”, adăugând că cele două țări vor „pune capăt imigrației ilegale” în SUA, consolidând în același timp legăturile economice.