International

Rubio, după întâlnirea cu delegația ucraineană: Am făcut progrese, dar pacea e încă departe

Comentează știrea
Rubio, după întâlnirea cu delegația ucraineană: Am făcut progrese, dar pacea e încă departeMarco Rubio / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Oficialii americani și cei ucraineni au avut duminică discuții intense, care au durat aproximativ patru ore, în încercarea de a găsi o formulă realistă pentru oprirea războiului dintre Rusia și Ucraina. La finalul întâlnirii, secretarul de stat american Marco Rubio a descris reuniunea drept „productivă”, însă a subliniat că drumul până la un acord de pace este în continuare lung, relatează AP.

Rubio: „Nu e vorba doar de a opri conflictul. E vorba de viitorul Ucrainei”

La finalul discuțiilor, Rubio a insistat asupra faptului că soluția nu trebuie să se limiteze la încetarea luptei, ci trebuie să ofere Ucrainei garanții solide pentru un viitor stabil.

„Nu este vorba doar de condiţiile care pun capăt conflictului”, a declarat Rubio. „Este vorba şi de condiţiile care asigură prosperitatea pe termen lung a Ucrainei. Cred că astăzi am făcut progrese în această direcţie, dar mai sunt multe de făcut.”

Întâlnirea a avut loc în Florida, într-un moment tensionat, atât pe câmpul de luptă, cât și pe scena politică ucraineană, în timp ce Kievul respinge în continuare forțele ruse invadatoare și gestionează simultan scandalurile interne de corupție.

Șeful ANAF: Fără măsuri, familia Iohannis ar putea să-și înstrăineze bunurile
Șeful ANAF: Fără măsuri, familia Iohannis ar putea să-și înstrăineze bunurile
Cum e viața în cel mai rece oraș de pe planetă. Iarna care modelează obiceiuri și vieți
Cum e viața în cel mai rece oraș de pe planetă. Iarna care modelează obiceiuri și vieți

Trimisul lui Trump se pregătește să-l întâlnească pe Putin

Discuțiile vin cu doar câteva zile înainte ca Steve Witkoff, trimisul special al președintelui Donald Trump, să se deplaseze la Moscova pentru o întrevedere cu Vladimir Putin.

trump putin alaska

Trump și Putin în Alaska / sursa foto: captura video

Din delegația americană au făcut parte Marco Rubio, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump. Negocierile au vizat evaluarea unui plan propus de SUA în cadrul dialogului Washington–Moscova, un plan intens criticat pentru că ar acorda prea multe concesii Rusiei.

La începutul reuniunii, Rubio a încercat să liniștească delegația ucraineană: „Obiectivul final nu este doar sfârşitul războiului, ci un sfârșit care să lase Ucraina suverană şi independentă, cu şansa la o prosperitate reală. Nu este vorba doar despre acorduri de pace.”

Replica Kievului: „Statele Unite ne ascultă. Statele Unite lucrează alături de noi”

Rustem Umerov, șeful Consiliului de Securitate al Ucrainei, a transmis un mesaj ferm de apreciere pentru sprijinul Washingtonului — un mesaj care pare adresat direct lui Donald Trump, care a acuzat în repetate rânduri Kievul de lipsă de recunoștință.

„Statele Unite ne ascultă. Statele Unite ne susţin. Statele Unite lucrează alături de noi”, a declarat Umerov.

Acesta a apărut alături de Rubio în fața reporterilor, mulțumind pentru ajutorul oferit de SUA în cei aproape patru ani de război. Totuși, oficialul ucrainean nu a oferit detalii despre eventuale progrese ale discuțiilor.

Ucraina așteaptă garanții. SUA încearcă să gestioneze un „moment delicat”

„Obiectivul nostru este o Ucraină prosperă şi puternică”, a spus Umerov, subliniind că toate temele prioritare pentru țara sa au fost discutate. „Am discutat toate chestiunile importante pentru Ucraina, pentru poporul ucrainean, iar SUA ne-a acordat un sprijin extraordinar.”

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:14 - Rubio, după întâlnirea cu delegația ucraineană: Am făcut progrese, dar pacea e încă departe
23:02 - Elena Lasconi: Președintele e produsul sistemului. Guvernul e un dezastru
22:51 - Cele mai frumoase orașe din Europa, de vizitat în sezonul rece
22:37 - Meghan Markle, despre motivele care au făcut-o să-l aleagă pe Prințul Harry
22:25 - Grindeanu insistă: Nimic nu o califică pe Oana Gheorghiu să fie vicepremier. Nu-mi convine să mă facă de râs
22:11 - Șeful ANAF: Fără măsuri, familia Iohannis ar putea să-și înstrăineze bunurile

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale