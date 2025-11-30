Rubio, după întâlnirea cu delegația ucraineană: Am făcut progrese, dar pacea e încă departe

Oficialii americani și cei ucraineni au avut duminică discuții intense, care au durat aproximativ patru ore, în încercarea de a găsi o formulă realistă pentru oprirea războiului dintre Rusia și Ucraina. La finalul întâlnirii, secretarul de stat american Marco Rubio a descris reuniunea drept „productivă”, însă a subliniat că drumul până la un acord de pace este în continuare lung, relatează AP.

La finalul discuțiilor, Rubio a insistat asupra faptului că soluția nu trebuie să se limiteze la încetarea luptei, ci trebuie să ofere Ucrainei garanții solide pentru un viitor stabil.

„Nu este vorba doar de condiţiile care pun capăt conflictului”, a declarat Rubio. „Este vorba şi de condiţiile care asigură prosperitatea pe termen lung a Ucrainei. Cred că astăzi am făcut progrese în această direcţie, dar mai sunt multe de făcut.”

Întâlnirea a avut loc în Florida, într-un moment tensionat, atât pe câmpul de luptă, cât și pe scena politică ucraineană, în timp ce Kievul respinge în continuare forțele ruse invadatoare și gestionează simultan scandalurile interne de corupție.

Discuțiile vin cu doar câteva zile înainte ca Steve Witkoff, trimisul special al președintelui Donald Trump, să se deplaseze la Moscova pentru o întrevedere cu Vladimir Putin.

Din delegația americană au făcut parte Marco Rubio, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump. Negocierile au vizat evaluarea unui plan propus de SUA în cadrul dialogului Washington–Moscova, un plan intens criticat pentru că ar acorda prea multe concesii Rusiei.

La începutul reuniunii, Rubio a încercat să liniștească delegația ucraineană: „Obiectivul final nu este doar sfârşitul războiului, ci un sfârșit care să lase Ucraina suverană şi independentă, cu şansa la o prosperitate reală. Nu este vorba doar despre acorduri de pace.”

Rustem Umerov, șeful Consiliului de Securitate al Ucrainei, a transmis un mesaj ferm de apreciere pentru sprijinul Washingtonului — un mesaj care pare adresat direct lui Donald Trump, care a acuzat în repetate rânduri Kievul de lipsă de recunoștință.

„Statele Unite ne ascultă. Statele Unite ne susţin. Statele Unite lucrează alături de noi”, a declarat Umerov.

Acesta a apărut alături de Rubio în fața reporterilor, mulțumind pentru ajutorul oferit de SUA în cei aproape patru ani de război. Totuși, oficialul ucrainean nu a oferit detalii despre eventuale progrese ale discuțiilor.

„Obiectivul nostru este o Ucraină prosperă şi puternică”, a spus Umerov, subliniind că toate temele prioritare pentru țara sa au fost discutate. „Am discutat toate chestiunile importante pentru Ucraina, pentru poporul ucrainean, iar SUA ne-a acordat un sprijin extraordinar.”