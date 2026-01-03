Reacții internaționale după capturarea lui Maduro. Statele lumii sunt împărțite

Atacul lansat de Statele Unite asupra Venezuelei, precum și capturarea lui Nicolas Maduro în zorii zilei de sâmbătă a declanșat un val de reacții puternice pe scena globală, multe dintre ele aflate în dezacord.

Președintele american Donald Trump a confirmat, printr-o postare pe platforma Truth Social, existența unui „atac de amploare” asupra capitalei Caracas și faptul că Nicolas Maduro și soția acestuia au fost scoși din țară. Liderul de la Washington a precizat că acțiunea s-a derulat „în colaborare cu autorităţile de aplicare a legii din SUA”, promițând noi clarificări într-o conferință programată la ora 11:00 (16:00 GMT), la reședința Mar-a-Lago din Florida.

Guvernul venezuelean a respins ferm operațiunea, descriind-o drept o „agresiune militară extrem de gravă” comisă de Statele Unite și a decretat stare de urgență națională, denunțând încălcarea teritoriului suveran.

Pe fondul tensiunilor, statele apropiate de Washington au salutat lovitura împotriva regimului Maduro, în timp ce adversarii SUA au catalogat intervenția drept o acțiune ilegală, cu potențial de destabilizare la nivel global. Alte guverne au preferat o poziție precaută, axată pe evaluarea riscurilor și pe menținerea echilibrului regional.

Uniunea Europeană și mai multe capitale de pe continent au reacționat cu prudență după declarațiile lui Donald Trump privind capturarea și îndepărtarea lui Nicolas Maduro în cadrul operațiunii americane. Deși Bruxellesul consideră regimul de la Caracas ilegitim, poziția comună pune accent pe moderație, drept internațional și protejarea cetățenilor europeni aflați pe teritoriul Venezuelei.

„UE a afirmat în repetate rânduri că domnul Maduro nu are legitimitate și a susținut o tranziție pașnică. În orice circumstanțe, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reținere”, a transmis Kallas, subliniind că siguranța cetățenilor europeni din Venezuela rămâne „prioritatea principală”.

În același spirit, Ursula von der Leyen a subliniat necesitatea unei soluții pașnice și respectarea Cartei ONU, precum și sprijinul permanent acordat cetățenilor europeni aflați în țară.

„Urmărim cu mare atenție situația din Venezuela. Suntem alături de poporul venezuelean și susținem o tranziție pașnică și democratică. Orice soluție trebuie să respecte dreptul internațional și Carta ONU. Împreună cu HRVP @kajakallas și în coordonare cu statele membre ale UE, ne asigurăm că cetățenii UE din această țară pot conta pe sprijinul nostru deplin”, a scris Ursula von der Leyen pe platforma X.

Ministerul german de Externe a anunțat că urmărește „cu mare îngrijorare” evoluțiile din Venezuela și a convocat o echipă specială pentru analiză. Berlinul menține legătura cu ambasada de la Caracas și evaluează scenariile posibile.

Spania a cerut reducerea tensiunilor și acțiuni conforme dreptului internațional, arătându-se dispusă să sprijine o soluție pașnică și negociată. Madridul a amintit că nu a recunoscut rezultatele alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024 și a punctat că mii de venezueleni au găsit refugiu pe teritoriul spaniol, în contextul susținerii unei tranziții democratice.

La Roma, ministrul de externe Antonio Tajani a precizat că autoritățile italiene urmăresc îndeaproape situația, cu accent pe siguranța comunității italiene din Venezuela. Premierul Giorgia Meloni este informat constant, iar unitatea de criză a ministerului este deja activă. Date citate de Reuters indică faptul că aproximativ 160.000 de italieni locuiesc în prezent în Venezuela, mulți cu dublă cetățenie.

Ministerul rus de Externe a condamnat anunțul Washingtonului privind intervenția militară, considerând-o „un act de agresiune armată” și insistând ca America Latină să rămână o zonă a păcii.

America Latină trebuie să rămână o zonă a păcii, așa cum s-a proclamat în 2014. Iar Venezuelei trebuie să i se garanteze dreptul de a-și determina singură soarta, fără nicio intervenție distructivă din exterior, cu atât mai puțin una militară.”

Moscova a cerut „clarificări imediate” după informațiile privind capturarea și scoaterea din țară a lui Nicolás Maduro.

„Suntem extrem de îngrijorați de rapoartele conform cărora președintele Venezuelei, Maduro, și soția sa au fost scoși cu forța din țară în timpul acțiunilor agresive de astăzi ale Statelor Unite”, a declarat ministerul într-un comunicat. „Solicităm o clarificare imediată a acestei situații”, a adăugat el.

Rusia a subliniat că asemenea acțiuni, dacă vor fi confirmate, reprezintă o „încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat independent, al cărei respect este un principiu esențial al dreptului internațional”. Ministerul condamnase deja intervenția, descriind-o ca „un act de agresiune armată împotriva Venezuelei” și respingând drept „de nesuportat” orice justificare adusă în acest sens.