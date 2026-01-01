Elveția a activat mecanismul de protecție civilă după dezastrul de la Crans-Montana

Un incendiu devastator izbucnit într-un bar aglomerat din stațiunea montană Crans-Montana, Elveția, în noaptea de Anul Nou, s-a soldat cu cel puțin 40 de morți și peste 115 răniți, mulți dintre ei cu arsuri grave, declanșând o reacție internațională rapidă și mobilizarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat joi seara că echipele UE sunt în legătură directă cu autoritățile elvețiene pentru a coordona sprijinul medical necesar victimelor.

„Sunt profund întristată de incendiul care a izbucnit la Crans-Montana. Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile lor și toate persoanele afectate”, a scris Von der Leyen.

Mecanismul de protecție civilă activat de Elveția permite accesul la resurse suplimentare din statele membre UE atunci când capacitățile locale sunt depășite. Comisarul european pentru cooperare internațională și reacție la crize, Hadja Lahbib, a subliniat solidaritatea Uniunii Europene.

„Profundă tristețe și compasiune pentru numeroasele victime ale exploziei din Crans-Montana, pentru rudele lor și pentru serviciile de salvare”.

Autoritățile elvețiene au precizat că pacienții cu arsuri severe vor fi probabil transferați în spitalele din țările vecine. Președintele guvernului cantonului Valais, Mathias Reynard, a recunoscut că resursele locale sunt limitate și a coordonat intervenția masivă.

„150 de salvatori, 42 de ambulanțe, 13 elicoptere și 3 camioane de intervenție în caz de catastrofe” au fost mobilizate în zona barului afectat.

Franța s-a oferit să primească răniți și să ofere sprijin medical. Președintele Emmanuel Macron a transmis: „Franța primește răniți în spitalele sale și se pune la dispoziție pentru orice ajutor. Mulțumesc echipelor și personalului medical mobilizat”. Printre victime se află cel puțin doi cetățeni francezi, iar barul „La Constellation” era deținut de un cuplu francez.

Italia a raportat cel puțin 15 răniți, printre care trei tineri internați la spitalul Niguarda din Milano cu arsuri pe 34-40% din suprafața corpului. Ministrul de externe Antonio Tajani a precizat că mai mulți italieni sunt încă dați dispăruți și că familiile acestora sunt în contact permanent cu ambasada pentru informații.

Incidentul a declanșat mobilizarea unui dispozitiv complex de salvare, iar bilanțul preliminar rămâne incert pe fondul căutării celor dați dispăruți și a transferurilor internaționale ale pacienților grav răniți.