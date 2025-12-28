Numărul de pacienți cu arsuri severe, în creștere. Transferul pacienților, o necesitate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis informații referitoare la creșterea recentă a numărului de pacienți cu arsuri severe în România și la modul în care autoritățile abordează această situație.

Declarațiile vin în contextul în care două persoane rănite grav în urma unei explozii din Onești au fost transferate pentru tratament în străinătate, iar autoritățile lucrează la finalizarea mai multor centre moderne pentru tratarea arșilor grave în țară.

Potrivit unui comunicat al ministrului Sănătății, două persoane cu arsuri severe, afectând peste 60% din suprafața corporală, au fost transferate în siguranță la un spital din Belgia, unde pot primi tratament de înalt nivel specializat.

Această măsură a fost realizată cu sprijinul Forțelor Aeriene Române, al Departamentului pentru Situații de Urgență și al altor profesioniști implicați în coordonarea transferului medical complex.

Ministrul a precizat că, în ultimele zile, la nivel național se observă o creștere a numărului de pacienți cu arsuri severe.

Aceste cazuri au fost generate de factori variabili, inclusiv violență, autoagresiune, incendieri intenționate, folosirea unor instalații improvizate și electrocuții apărute din neglijență.

Această tendință a fost evidențiată de ministru ca un fenomen înregistrat la nivelul sistemului medical.

Ministrul Sănătății a arătat că situația creează o presiune considerabilă asupra sistemului medical din România, în special asupra unităților de urgente și secțiilor specializate în tratarea arsurilor.

În declarațiile sale, el a remarcat că România se află peste media Uniunii Europene în ceea ce privește numărul pacienților cu arsuri severe.

Această constatare a fost legată de necesitatea creșterii responsabilizării individuale și colective în rândul populației pentru prevenirea unor astfel de cazuri.

Potrivit datelor comunicate de ministru, aceste situații generează suferință atât pentru pacienți, cât și pentru familiile acestora, și pun presiune asupra resurselor medicale disponibile în spitalele din țară. Această situație impune, în opinia autorităților sanitare, necesitatea realizării unor eforturi sporite pentru gestionarea acestor cazuri grave.

În ceea ce privește capacitatea de tratament în țară, ministrul a anunțat că două centre pentru pacienți cu arsuri grave, situate la Timișoara și Târgu Mureș, sunt finalizate în proporție de peste 90%.

Aceste unități urmează să ofere tratament de specialitate pentru pacienți cu arsuri complexe, ceea ce ar putea reduce nevoia de transferuri internaționale în viitor.

Conform informațiilor comunicate de autorități, aceste centre de tratament vor fi gata să primească pacienți începând de anul viitor, oferind condiții moderne și sigure.

Finalizarea acestora reprezintă un pas important în dotarea și dezvoltarea infrastructurii medicale pentru tratamentul pacienților cu arsuri grave în România.

Datele prezentate de ministrul Alexandru Rogobete arată o preocupare a autorităților pentru creșterea capacităților de tratament pentru pacienții cu arsuri severe, în contextul unei creșteri recente a numărului de astfel de cazuri.

Transferul pacienților către centre medicale din străinătate, precum și lucrările avansate la centrele din țară, sunt elemente cheie ale răspunsului sistemului sanitar la această situație.

În același timp, autoritățile subliniază nevoia de responsabilitate și prevenție la nivelul populației pentru a reduce incidența acestor cazuri.