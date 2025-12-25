Social

Acces direct la datele medicale. Cum va funcționa noul sistem de sănătate

Acces direct la datele medicale. Cum va funcționa noul sistem de sănătate Sursa foto: Freepik
Noua Platformă Informatică de Asigurări de Sănătate, finanțată prin PNRR, este realizată în proporție de aproximativ 65%, potrivit Ministerului Sănătății. Proiectul prevede renunțarea la rețetele pe hârtie, accesul pacienților la dosarul medical electronic pe baza CNP-ului și a unui cod de identificare, precum și o perioadă de tranziție în care va fi folosit în continuare cardul de sănătate.

Autoritățile susțin că sistemul ar urma să simplifice interacțiunea dintre pacienți, medici și farmacii. „Proiectul prin PNRR, în valoare de 100 de milioane de euro, pentru realizarea noii Platforme Informatice de Asigurări de Sănătate, este într-o fază avansată. Din punct de vedere tehnic, este undeva la 65%. Deja există o primă interfaţă disponibilă a noii platforme”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a mai spus că noul sistem este gândit să interacționeze direct cu pacientul, nu doar cu medicii sau instituțiile, așa cum se întâmpla până acum.

Acces la dosarul medical din telefon: aplicația „E-Sănătatea mea”

Una dintre principalele noutăți este accesul direct al pacientului la propriul dosar medical electronic. Acest lucru se va face fie printr-o aplicație mobilă, fie printr-o platformă online, sub denumirea „E-Sănătatea mea”.

Accesul se va realiza pe baza CNP-ului și a unui cod de identificare, iar pacientul va putea consulta, într-un singur loc, informații care până acum erau fragmentate sau greu de obținut.

Telefon

Sursa foto: Freepik

„Practic, pacientul va putea să-şi acceseze dosarul electronic al pacientului, printr-o aplicaţie de mobil, care se va numi E-Sănătatea mea, sau printr-o platformă digitală, în baza CNP-ului şi a unui cod de identificare”, a explicat ministrul.

În platformă vor fi disponibile rețetele electronice, trimiterile, recomandările medicale, istoricul medical complet, serviciile de care pacientul a beneficiat, analizele de laborator și interpretările investigațiilor imagistice.

Dispar rețetele pe hârtie: pacientul merge direct la farmacie

O schimbare majoră vizează modul în care vor fi eliberate rețetele. Potrivit ministrului Sănătății, medicii de familie nu vor mai tipări sau completa rețete pe hârtie.

„Dacă mergeţi, de exemplu, la medicul de familie şi vă prescrie un antibiotic, nu o să vă mai dea nici o hârtie, nici o reţetă, absolut nimic. Vă duceţi direct la farmacie, unde, pe baza CNP-ului, în câteva secunde, farmacistul va vedea în platformă prescripţia antibioticului şi o va elibera direct”, a explicat Alexandru Rogobete.

Măsura promite să reducă birocrația, cozile și situațiile în care pacienții pierd sau rătăcesc documente medicale.

Perioadă de tranziție: cardul de sănătate rămâne valabil

Card de sănătate

Sursa foto: Arhiva EVZ

Autoritățile anunță că trecerea la noul sistem nu se va face brusc. Va exista o perioadă de tranziție, în care serviciile medicale vor putea fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, cât și prin noile soluții digitale.

„Pentru început, vom merge într-o perioadă de tranziţie, astfel încât în platformă serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, a cărui perioadă de valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe ele scrie că sunt expirate”, a precizat ministrul.

În paralel, autoritățile iau în calcul integrarea noii cărți de identitate electronice și identificarea unei variante complet digitale de acces, acolo unde va fi posibil.

Platforma actuală, un calvar pentru medici și pacienți

Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate  au  transmis că modernizarea sistemului informatic este necesară din cauza limitelor evidente ale platformei actuale, aflate în funcțiune de mulți ani. De altfel, blocajele permanente sunt un adevărat coșamr pentru medici și pacienți.

„Vechimea considerabilă, numărul crescut de utilizatori de la an la an, numărul crescut de solicitări informatice efectuate simultan, volumul uriaş de date integrate sunt doar câteva dintre elementele care ne arată că acest sistem şi-a atins limitele şi nu mai poate ţine pasul cu nevoile şi aşteptările pacienţilor şi furnizorilor de servicii medicale”, a transmis CNAS.

 

