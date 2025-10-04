International

Medicii, obligați de instanță să scrie clar pe rețete

rețetă medicala / sursa foto: dreamstime.com
Scrisul de mână al medicilor a devenit subiect de dezbatere juridică în India. Curtea Superioară din Punjab și Haryana a decis recent că o rețetă medicală lizibilă reprezintă un „drept fundamental al pacientului”, având în vedere că de claritatea ei poate depinde viața sau moartea, potrivit The India Express.

Decizia readuce în prim-plan problema notorie a scrisului ilizibil al doctorilor, adesea ironizat, dar acum analizat cu maximă seriozitate.

Scrisul de mână al medicilor, dezbătut în instanță

Judecătorul Jasgurpreet Singh Puri, analizând un dosar care nu avea legătură directă cu subiectul, a constatat că raportul medico-legal întocmit de un medic era imposibil de descifrat.

„A zguduit conștiința acestei instanțe, deoarece nici măcar un cuvânt nu era lizibil”, a notat magistratul în motivare.

Curtea a subliniat că în era digitalizării este „șocant” ca medicii să scrie în continuare prescripții indescifrabile, cu riscul de a pune pacienții în pericol.

În consecință, instanța a solicitat guvernului indian să introducă ore de caligrafie în facultățile de medicină și a stabilit un termen de doi ani pentru implementarea rețetelor digitale. Până atunci, doctorii sunt obligați să scrie rețetele clar, preferabil cu majuscule.

Rețete neclare care pun în joc viața pacienților

Problema nu este una nouă. Instanțele din alte state indiene, precum Odisha sau Uttar Pradesh, au atras în trecut atenția asupra „stilului zigzag” sau a „scrisului neglijent” al medicilor. În mod concret, prescripțiile neclare pot duce la erori medicale dramatice.

Un raport al Institutului de Medicină din SUA arăta încă din 1999 că 7.000 de decese anuale erau cauzate de interpretarea greșită a rețetelor.

Exemple recente confirmă pericolul: în Scoția, o pacientă a suferit arsuri chimice după ce i s-a eliberat din greșeală cremă pentru disfuncție erectilă în loc de tratament ocular.

„O rețetă care lasă loc de ambiguitate poate avea consecințe tragice”, avertizează experții în siguranță medicală.

Rețetele scrise de mână, interzise

În India, farmaciștii se confruntă zilnic cu rețete ilizibile. Chilukuri Paramathama, proprietar de farmacie și activist, a cerut încă din 2014 interzicerea completă a rețetelor scrise de mână, după un caz tragic în care o fetiță de trei ani a murit din cauza unui medicament administrat greșit.

Deși în 2016 Consiliul Medical al Indiei a impus obligativitatea scrierii în majuscule și folosirea denumirilor generice, în practică măsura nu este respectată uniform.

Dr. Dilip Bhanushali, președintele Asociației Medicale Indiene, recunoaște problema:

„Este un fapt bine-cunoscut că mulți medici au scrisul greu de citit. Dar cauza este volumul uriaș de pacienți, în special în spitalele publice supraaglomerate.”

El adaugă că în orașe mari s-a trecut treptat la rețete electronice, însă „în zonele rurale este aproape imposibil”.

Trecerea la digitalizare

Decizia instanței din Punjab și Haryana ar putea avea ecouri la nivel național, accelerând trecerea către digitalizarea completă a rețetelor medicale.

Dacă recomandările se vor aplica, India ar putea reduce numărul de erori farmaceutice și crește siguranța pacienților, însă implementarea va fi dificilă în sate și orașe mici unde infrastructura digitală lipsește.

„De multe ori suntem nevoiți să sunăm medicul pentru a confirma tratamentul, pentru că este vital să oferim medicamentul corect”, spune Ravindra Khandelwal, directorul unei rețele mari de farmacii din Kolkata.

Pentru pacienți, claritatea scrisului de mână sau tranziția spre rețete digitale ar putea însemna diferența dintre vindecare și tragedie.

