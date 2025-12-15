Cardul de sănătate nu mai e obligatoriu o perioadă. Serviciile medicale rămân accesibile
- Maria Dima
- 15 decembrie 2025, 07:14
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, a anunțat că obligativitatea semnării cu cardul de sănătate a fost suspendată temporar, ca urmare a unei defecțiuni a sistemului informatic al instituției. Măsura are scopul de a accelera relația dintre medic și pacient și de a evita blocajele administrative.
„Întâmpinăm de foarte mulți ani aceste probleme, care se acutizează periodic. Este o problemă cronică, o boală cronică ce se acutizează din când în când. Suntem într-un astfel de moment, vom interveni cu soluții de criză, în sensul în care am scos pentru o perioadă de timp obligativitatea semnării cu cardul, astfel încât relația dintre medic și pacient, dintre furnizor și pacient să se desfășoare cu rapiditate”, a declarat Moldovan, duminică seară, la Digi 24.
Nouă platformă informatică în 2026
Horațiu Moldovan a precizat că anul viitor CNAS va lansa o nouă platformă informatică, menită să rezolve problemele recurente.
Lucrăm la noua platformă informatică care va fi gata la mijlocul anului viitor, care, așa cum spuneam, este în teste acum. Din ianuarie va fi disponibilă platforma de programări online, pentru că nu a mai existat așa ceva. Este o nouă componentă a acestei platforme informatice, un instrument care ajută pacientul să navigheze mai ușor. Vor putea pacienții, aparținătorii sau medicii să facă programări online către toți furnizorii în contract cu CNAS, a detaliat șeful CNAS.
Reducerea perioadei de plată a concediilor medicale
Întrebat de întârzierile în decontarea concediilor medicale, care uneori depășeau un an, Horațiu Moldovan a explicat că această perioadă a fost redusă semnificativ. „Nu mai este vorba de un an. De fapt, anul trecut am avut o întârziere de 3 ani. A existat o disproporție între sumele colectate și cheltuielile cu concediile medicale și s-au tot rostogolit datorii. Când am preluat mandatul, în aprilie anul acesta, CNAS era la un an și 4 luni restanță. Am ajuns în aceste zile la nivelul lunii februarie anul curent. Dacă Guvernul va reuși să vină cu o suplimentare pentru concediile medicale, poate mai recuperăm o lună sau chiar două luni. Deci suntem într-o situație mult mai bună”, a spus Moldovan.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.