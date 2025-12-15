Cardul de sănătate nu mai e obligatoriu o perioadă. Serviciile medicale rămân accesibile

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, a anunțat că obligativitatea semnării cu cardul de sănătate a fost suspendată temporar, ca urmare a unei defecțiuni a sistemului informatic al instituției. Măsura are scopul de a accelera relația dintre medic și pacient și de a evita blocajele administrative.

„Întâmpinăm de foarte mulți ani aceste probleme, care se acutizează periodic. Este o problemă cronică, o boală cronică ce se acutizează din când în când. Suntem într-un astfel de moment, vom interveni cu soluții de criză, în sensul în care am scos pentru o perioadă de timp obligativitatea semnării cu cardul, astfel încât relația dintre medic și pacient, dintre furnizor și pacient să se desfășoare cu rapiditate”, a declarat Moldovan, duminică seară, la Digi 24.

Horațiu Moldovan a precizat că anul viitor CNAS va lansa o nouă platformă informatică, menită să rezolve problemele recurente.

Întrebat de întârzierile în decontarea concediilor medicale, care uneori depășeau un an, Horațiu Moldovan a explicat că această perioadă a fost redusă semnificativ. „Nu mai este vorba de un an. De fapt, anul trecut am avut o întârziere de 3 ani. A existat o disproporție între sumele colectate și cheltuielile cu concediile medicale și s-au tot rostogolit datorii. Când am preluat mandatul, în aprilie anul acesta, CNAS era la un an și 4 luni restanță. Am ajuns în aceste zile la nivelul lunii februarie anul curent. Dacă Guvernul va reuși să vină cu o suplimentare pentru concediile medicale, poate mai recuperăm o lună sau chiar două luni. Deci suntem într-o situație mult mai bună”, a spus Moldovan.