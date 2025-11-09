Social

Cardurile de sănătate nu dispar. Ministrul Rogobete a explicat cum va funcționa platforma electronică

Sursa foto: Arhiva EVZ
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică că integrarea cardurilor de sănătate în noua carte electronică de identitate nu se va face imediat. Motivul invocat ține de reticența unui procent semnificativ de români care asociază greșit documentul cu microciparea.

„Încă există, din păcate, un procent destul de ridicat de oameni, în România, care consideră că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipaţi.

Altfel spus, încă există un grup important de oameni - de care nu putem să nu ţinem cont şi sigur că trebuie să venim în sprijinul lor - care cred că medicina se face cu apă, energie şi nanoboţi. Ori, sigur, până depăşim aceste elemente de confuzie, noi, administrativ, trebuie să oferim acces tuturor în sistem, indiferent de forma de acces”, a explicat ministrul, la inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan și de Diagnostic Precoce pentru Neoplazii din cadrul Institutului Oncologic București „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”.

Platforma informatică, pusă în funcțiune etapizat

Rogobete a precizat că prima versiune a platformei informatice pentru asigurările de sănătate va fi disponibilă la finalul acestui an. Integrarea completă, funcțională a sistemului, va fi realizată în semestrul I al anului viitor, practic în august.

„Pentru început, vom merge într-o perioadă de tranziţie, astfel încât în platformă, serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, a cărei perioadă de valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe el scrie că este expirat. Vorbim de noua carte de identitate electronică şi încercăm să găsim şi o variantă mai digitală, dacă este posibil”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat  că decizia urmărește să nu excludă niciun grup de persoane din sistemul medical și să asigure continuitatea accesului la servicii, respectând atât confortul utilizatorilor, cât și siguranța lor.

