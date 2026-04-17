Filmul furtului de la Spitalul Pantelimon. Cum a acționat bărbatul care i-a lăsat pe pacienții internați în unitate fără oxigen

Un bărbat de 65 de ani a fost identificat și dus la audieri după ce, joi seara, ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen din curtea Spitalului „Sf. Pantelimon”, din Sectorul 2 al Capitalei. Suspectul a fost depistat la o zi după incident, pe o stradă din același sector, potrivit anunțului făcut de reprezentanții Poliției Capitalei.

„În urma activităţilor desfăşurate în cauză, astăzi, 17 aprilie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 9 Poliţie au depistat, pe o stradă din Sectorul 2, un bărbat, în vârstă de 65 de ani, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost condus la sediul subunităţii, în vederea audierii. În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au depistat şi recuperat bunurile sustrase, acestea fiind identificate la un centru de colectare din Sectorul 2. Faţă de persoana în cauză vor fi dispuse măsurile legale care se impun”, au anunțat reprezentanții Poliţiei Capitalei într-un comunicat de presă.

Din datele preliminare, bărbatul ar fi pătruns în incinta spitalului după ce a escaladat gardul. Ulterior, ar fi distrus o parte a instalației de oxigen și ar fi sustras o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet.

Componentele au fost vândute la fier vechi pentru o sumă de aproximativ 30 de lei, fiind ulterior recuperate de polițiști de la un centru de colectare. Alarma a fost dată în jurul orei 19:30, când reprezentanții unității medicale au apelat numărul de urgență.

„În jurul orei 19:30, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel la 112, de către reprezentanţii unei unităţi spitaliceşti din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unităţii. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă”, au arătat polițiștii.

La aproximativ trei ore distanță, în jurul orei 19, bărbatul s-ar fi întors la fața locului, de unde ar fi sustras o a doua țeavă. Ulterior, ar fi părăsit zona escaladând din nou gardul incintei.

La fața locului au intervenit și pompierii, care au luat măsuri pentru eliminarea riscurilor, prin închiderea robineților rezervorului.

„În urma activităţilor specifice desfăşurate, s-a stabilit că o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalaţiei şi ar fi sustras o ţeavă de aproximativ un metru, precum şi un robinet aferent rezervorului. În cauză, sunt desfăşurate activităţi pentru identificarea şi depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. Menţionăm că, în acest moment, activităţile sunt în dinamică”, a precizat sursa citată.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele în care a avut loc incidentul.

Pacienții nu au fost afectați, deoarece a fost activată rapid instalația de rezervă, cu o capacitate de peste 36.000 de litri de oxigen.

După primele verificări, imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat că avaria ar fi fost produsă de o persoană care ar fi lovit cu piciorul o conductă ce realiza conexiunea dintre sistemul de alimentare și o butelie de oxigen de mari dimensiuni.