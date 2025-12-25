Scene dramatice la Beliș. Cabana cuprinsă de flăcări, o victimă cu arsuri ușoare

Un incendiu a izbucnit joi, 25 decembrie 2025, la o cabană din localitatea Beliș, județul Cluj, provocând o intervenție a pompierilor militari și echipelor de salvare.

În urma incidentului, o persoană de sex feminin a suferit arsuri ușoare și a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Pompierii au acționat pentru stingerea focului și stabilirea circumstanțelor producerii incendiului.

Potrivit primelor informații transmise de autorități, incendiul s-a manifestat la o cabană construită din lemn, situată în localitatea montană Beliș, aflată în județul Cluj.

Suprafața afectată de flăcări a fost estimată la aproximativ 40 de metri pătrați.

În informarea oficială se menționează:

„Pompierii din cadrul Detaşamentului Huedin intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la o cabană construită din lemn situată în localitatea Beliş. Din primele date, incendiul a cuprins o suprafaţă de aproximativ 40 de metri pătraţi”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj.

Sursa principală a informațiilor despre incident este pagina de știri News.ro, care a publicat detaliile intervenției și mobilizarea echipajelor de intervenție.

La locul incendiului au fost trimise două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD de la Detașamentul Huedin, precum și o altă ambulanță SMURD de la Detașamentul 2 din Cluj‑Napoca.

În plus, pompierii au fost sprijiniți de colegii de la Serviciul Public Județean Salvamont‑Salvaspeo Cluj și de echipajele Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Beliș.

O femeie, prezentă în zona afectată de incendiu, a suferit arsuri de intensitate ușoară și a primit îngrijiri medicale din partea paramedicilor SMURD. În comunicatul autorităților se arată că victima „prezintă arsuri ușoare” și beneficiază de asistență la fața locului.

Echipajele de intervenție au desfășurat operațiuni pentru limitarea extinderii flăcărilor și pentru lichidarea focarelor. După stingerea incendiului, urmează să fie determinate cauzele exacte care au condus la izbucnirea focului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean a raportat că echipele au acționat conform procedurilor standard de intervenție la incendii, mobilizând resursele necesare pentru situația înregistrată la Beliș.

Localitatea Beliș se află într‑o zonă montană din județul Cluj, apreciată pentru peisajele naturale și turism.

Incendiile de acest tip pot reprezenta un risc sporit în structurile din lemn, în special în perioada rece a anului, când se folosesc mijloace de încălzire suplimentare.