Social

Pompierul Tulitu Mirel Daniel, salvator de vieți, mort într-un accident în Ungaria

Comentează știrea
Pompierul Tulitu Mirel Daniel, salvator de vieți, mort într-un accident în UngariaAccident autostrada M1 Ungaria. Sursa foto: Captură video Youtube TV2
Din cuprinsul articolului

Un polițist maghiar, aflat în timpul liber, și un pompier român, care nu se afla la serviciu, au murit luni dimineață într-un accident grav produs pe autostrada M1, în apropiere de localitatea Bőny. Cei doi au fost loviți mortal de un autovehicul în timp ce se aflau pe banda de urgență, unde opriseră după o coliziune minoră, potrivit kisalfold.hu.

Accidentul, pe drumul spre Budapesta

Incidentul a avut loc pe sensul de mers spre Budapesta. Potrivit sursei citate anterior, un autoturism Opel, condus de un bărbat de vârstă mijlocie, tată a trei copii, circula pe banda a doua când a fost lovit de o mașină condusă șoferul român, iar în urma impactului ambele vehicule au fost proiectate în parapetul de protecție.

După accident, șoferii au tras pe banda de urgență pentru a îmbrăca vestele reflectorizante și a completa documentele necesare. În acel moment, un microbuz cu numere de România, care circula cu viteză mare, a pătruns pe banda de urgență și i-a omorât pe cei doi.

Mesajul transmis de ISU Dolj

Reprezentanții ISU Dolj au transmis un mesaj de condoleanțe după moartea plutonierului major Tulitu Mirel Daniel. Colegii săi l-au descris drept „un adevărat salvator de vieți”.

Crăciun 2025: cele mai populare colinde pe care trebuie să le cânți cu familia
Crăciun 2025: cele mai populare colinde pe care trebuie să le cânți cu familia
Hotelierii acuză procedura accelerată pentru aprobarea taxei de promovare turistică a Bucureștiului
Hotelierii acuză procedura accelerată pentru aprobarea taxei de promovare turistică a Bucureștiului

„Cu profundă durere în suflet ne luăm rămas-bun de la plutonier major Tulitu Mirel Daniel, colegul nostru, camaradul nostru, un adevărat salvator de vieți. Plecarea sa dintre noi a lăsat un gol imens, greu de exprimat în cuvinte, atât în inimile noastre, cât și în rândul tuturor celor care l-au cunoscut”, se arată în mesajul transmis de ISU Dolj.

Aceștia au arătat că Mirel a fost „mai mult decât un pompier dedicat”. De asemenea, l-au descris ca „un om de onoare, curajos, calm și mereu gata să intervină atunci când alții aveau nevoie de ajutor”. „Și-a făcut datoria cu demnitate, punând siguranța și viața semenilor mai presus de orice, fiind un exemplu de profesionalism și devotament”, se mai arată în mesajul transmis de ISU Dolj.

Tulitu Mirel, „un model de camaraderie”

Pentru colegii săi, Mirel va rămâne „un model de camaraderie, sacrificiu și respect față de uniforma pe care a purtat-o cu mândrie”.

„Nu te vom uita niciodată, Mirel. Vei trăi în amintirile noastre, în fiecare misiune dusă la bun sfârșit și în inimile celor pe care i-ai salvat. Odihnește-te în pace, camarade. Cinste și onoare!”, este ultima parte a mesajului transmis.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:15 - Revelion sub cerul liber, la munte. Programul anunțat pentru pârtia Kalinderu
18:03 - Pompierul Tulitu Mirel Daniel, salvator de vieți, mort într-un accident în Ungaria
17:53 - Lucrările la noile stadioane Dinamo și „Nicolae Dobrin” încep pe 19 ianuarie 2026
17:38 - Crăciun 2025: cele mai populare colinde pe care trebuie să le cânți cu familia
17:29 - Regiuni unde vremea poate anula complet planurile turiștilor
17:19 - Traficul de sărbători. Cele mai aglomerate rute și sfaturi pentru șoferi

HAI România!

Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului

Proiecte speciale