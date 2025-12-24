Pompierul Tulitu Mirel Daniel, salvator de vieți, mort într-un accident în Ungaria

Un polițist maghiar, aflat în timpul liber, și un pompier român, care nu se afla la serviciu, au murit luni dimineață într-un accident grav produs pe autostrada M1, în apropiere de localitatea Bőny. Cei doi au fost loviți mortal de un autovehicul în timp ce se aflau pe banda de urgență, unde opriseră după o coliziune minoră, potrivit kisalfold.hu.

Incidentul a avut loc pe sensul de mers spre Budapesta. Potrivit sursei citate anterior, un autoturism Opel, condus de un bărbat de vârstă mijlocie, tată a trei copii, circula pe banda a doua când a fost lovit de o mașină condusă șoferul român, iar în urma impactului ambele vehicule au fost proiectate în parapetul de protecție.

După accident, șoferii au tras pe banda de urgență pentru a îmbrăca vestele reflectorizante și a completa documentele necesare. În acel moment, un microbuz cu numere de România, care circula cu viteză mare, a pătruns pe banda de urgență și i-a omorât pe cei doi.

Reprezentanții ISU Dolj au transmis un mesaj de condoleanțe după moartea plutonierului major Tulitu Mirel Daniel. Colegii săi l-au descris drept „un adevărat salvator de vieți”.

„Cu profundă durere în suflet ne luăm rămas-bun de la plutonier major Tulitu Mirel Daniel, colegul nostru, camaradul nostru, un adevărat salvator de vieți. Plecarea sa dintre noi a lăsat un gol imens, greu de exprimat în cuvinte, atât în inimile noastre, cât și în rândul tuturor celor care l-au cunoscut”, se arată în mesajul transmis de ISU Dolj.

Aceștia au arătat că Mirel a fost „mai mult decât un pompier dedicat”. De asemenea, l-au descris ca „un om de onoare, curajos, calm și mereu gata să intervină atunci când alții aveau nevoie de ajutor”. „Și-a făcut datoria cu demnitate, punând siguranța și viața semenilor mai presus de orice, fiind un exemplu de profesionalism și devotament”, se mai arată în mesajul transmis de ISU Dolj.

Pentru colegii săi, Mirel va rămâne „un model de camaraderie, sacrificiu și respect față de uniforma pe care a purtat-o cu mândrie”.

„Nu te vom uita niciodată, Mirel. Vei trăi în amintirile noastre, în fiecare misiune dusă la bun sfârșit și în inimile celor pe care i-ai salvat. Odihnește-te în pace, camarade. Cinste și onoare!”, este ultima parte a mesajului transmis.