Doi polițiști, morți într-o explozie la Moscova, în același loc în care a fost ucis generalul Sarvarov

Trei persoane, printre care doi ofițeri de poliție, au fost ucise într-o explozie la Moscova, au anunțat autoritățile ruse, citate de Meduza.

Cei trei și-au pierdut viața într-o explozie care a avut loc în apropierea unui vehicul al poliției rutiere, pe strada Ielețkaia din districtul Orekovo-Borisovo Iujnoie din Moscova, în dimineața zilei de 24 decembrie, a anunțat Comitetul de Investigații al Federației Ruse.

Potrivit anchetatorilor, doi ofițeri au observat o „persoană suspectă” în apropierea vehiculului de poliție și au decis să o rețină. În timp ce se apropiau de el, „un dispozitiv exploziv a fost detonat”.

Locuitorii din zonă spun că explozia a avut loc în jurul orei 1:30 dimineața.

Doi ofițeri de poliție au murit în urma rănilor suferite. O persoană care stătea lângă ei a murit și ea.

Canalele Telegram Baza și Mash, care sunt apropiate forțelor de securitate, susțin că a treia victimă este presupusul atentator, care planta un dispozitiv exploziv improvizat atunci când poliția s-a apropiat de el pentru a-l reține.

Comitetul de anchetă a deschis un dosar penal în baza a două articole: atentat la viața unui ofițer de aplicare a legii (articolul 317 din Codul Penal al Federației Ruse) și trafic ilegal de explozibili (partea 1 a articolului 222.1 din Codul Penal al Federației Ruse).

Potrivit canalului Baza, ofițerii decedați au fost locotenenții de poliție Ilya Klimanov, în vârstă de 24 de ani, și Maxim Gorbunov, în vârstă de 25 de ani.

Inițial, canalele Telegram au oferit diferite versiuni ale evenimentelor. Baza a relatat că dispozitivul exploziv era atașat pe partea pasagerului din vehiculul poliției rutiere. Mash a relatat ulterior că un dispozitiv exploziv a fost aruncat în mașină. De asemenea, s-a susținut că un alt dispozitiv exploziv improvizat neexplodat a fost găsit în apropierea locului exploziei.

Explozia a avut loc în apropierea locului în care un general rus de rang înalt a fost ucis într-un atentat cu mașină-capcană în capitală, luni.

Este vorba despre generalul-locotenent Fanil Sarvarov, care a murit după ce un dispozitiv exploziv - care fusese plantat sub o mașină - a fost detonat.