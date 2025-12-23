International

Conturi online pro-ruse folosesc imagini din România pentru a promova Moscova

Comentează știrea
Conturi online pro-ruse folosesc imagini din România pentru a promova MoscovaFake News. Sursa foto: facebook / Ministerul Mediului - România
Din cuprinsul articolului

O serie de conturi online asociate propagandei pro-ruse utilizează imagini realizate în România pentru a ilustra mesaje care promovează imaginea președintelui Vladimir Putin și a armatei Federației Ruse.

Fotografiile, provenite din surse publice românești, sunt prezentate într-un context diferit față de cel original și sunt redistribuite pe rețelele sociale ca fiind realizate în Rusia sau în alte zone aflate sub controlul Moscovei.

Fotografii ale SRI, prezentate drept imagini ale armatei ruse

Un exemplu identificat recent implică folosirea unor fotografii cu militari din trupele speciale de intervenție ale Serviciului Român de Informații.

Imaginile au fost publicate inițial pe pagina oficială de Facebook a SRI și surprind unități române în timpul unor activități de prezentare publică. Ulterior, aceleași fotografii au fost preluate și modificate grafic pentru a fi utilizate în postări care descriu forțele armate ruse.

Blestemul lui Iohannis. Vila modernizată pentru foști președinți, neocupată și după a doua licitație
Blestemul lui Iohannis. Vila modernizată pentru foști președinți, neocupată și după a doua licitație
CGMB a stabilit nivelurile taxelor și impozitelor locale. Ce se scumpește pentru bucureșteni
CGMB a stabilit nivelurile taxelor și impozitelor locale. Ce se scumpește pentru bucureșteni

Într-una dintre postările analizate, militarii români apar aliniați, iar descrierea asociată imaginii susține că ar fi vorba despre soldați ruși. Textul care însoțește fotografia afirmă:

„Rusia este bine echipată împotriva oricărei agresiuni externe, venită de la orice țară a lumii”.

Pentru a susține această narațiune, în imagine a fost înlocuită sigla SRI cu steagul Federației Ruse.

Rolul contului St. Chucks în distribuirea conținutului

Inițiativa aparține unui cont de Facebook intitulat St. Chucks, care publică mesaje în limba engleză.

Administratorii contului susțin că oferă zilnic „știri și citate inspiraționale”. Analiza postărilor arată însă că toate materialele publicate fac referire exclusiv la Vladimir Putin, Rusia sau la prezentarea armatei ruse drept o forță victorioasă și bine pregătită.

Pe lângă imaginile provenite din România, același cont a distribuit și o fotografie realizată în Fort Lauderdale, Florida, prezentată în mod eronat ca fiind din Soci, oraș situat pe litoralul estic al Mării Negre.

Contextul postării sugerează că imaginea ar reprezenta o zonă din Federația Rusă, fără a exista mențiuni privind sursa reală a fotografiei.

Identificarea sursei originale a imaginilor

O verificare realizată cu ajutorul instrumentului Google Lens indică faptul că fotografia cu militarii a fost publicată inițial pe pagina oficială de Facebook a Serviciului Român de Informații la data de 27 martie.

În postarea originală, SRI anunța participarea la un eveniment public.

„În weekend-ul 28-30 martie vom participa la evenimentul Porți deschise la Cotroceni, în cadrul căruia specialiștii SRI vor prezenta echipamente și tehnică, alături de oferta educațională și de carieră în instituție”, se arată în mesajul publicat de SRI.

Fotografia a fost realizată în acest context, fără legătură cu activități militare ale altor state.

Contextul utilizării imaginilor în mediul online

Cazul evidențiază modul în care imagini publice pot fi reutilizate în mediul online pentru a susține mesaje diferite de scopul inițial al publicării lor.

Platformele sociale permit redistribuirea rapidă a conținutului vizual, iar lipsa menționării sursei originale poate crea confuzii în rândul utilizatorilor.

Până în prezent, reprezentanții SRI nu au anunțat măsuri suplimentare legate de folosirea neautorizată a imaginilor instituției în astfel de contexte.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:10 - Secrete pentru a-ți găsi un iubit înainte de Crăciun. Magia sărbătorilor există
17:59 - Blestemul lui Iohannis. Vila modernizată pentru foști președinți, neocupată și după a doua licitație
17:50 - Proiect național pentru monitorizare meteo: 300 de stații automate și sistem de alertă în timp real
17:40 - Ministerul Educației a publicat programele revizuite de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
17:32 - Crăciun 2025. Cum să te îmbraci ca să strălucești la sărbători
17:23 - Transport gratuit pentru elevi în perioada examenelor naționale. Proiect de lege, adoptat de Camera Deputaților

HAI România!

Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89

Proiecte speciale