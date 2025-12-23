Conturi online pro-ruse folosesc imagini din România pentru a promova Moscova

O serie de conturi online asociate propagandei pro-ruse utilizează imagini realizate în România pentru a ilustra mesaje care promovează imaginea președintelui Vladimir Putin și a armatei Federației Ruse.

Fotografiile, provenite din surse publice românești, sunt prezentate într-un context diferit față de cel original și sunt redistribuite pe rețelele sociale ca fiind realizate în Rusia sau în alte zone aflate sub controlul Moscovei.

Un exemplu identificat recent implică folosirea unor fotografii cu militari din trupele speciale de intervenție ale Serviciului Român de Informații.

Imaginile au fost publicate inițial pe pagina oficială de Facebook a SRI și surprind unități române în timpul unor activități de prezentare publică. Ulterior, aceleași fotografii au fost preluate și modificate grafic pentru a fi utilizate în postări care descriu forțele armate ruse.

Într-una dintre postările analizate, militarii români apar aliniați, iar descrierea asociată imaginii susține că ar fi vorba despre soldați ruși. Textul care însoțește fotografia afirmă:

„Rusia este bine echipată împotriva oricărei agresiuni externe, venită de la orice țară a lumii”.

Pentru a susține această narațiune, în imagine a fost înlocuită sigla SRI cu steagul Federației Ruse.

Inițiativa aparține unui cont de Facebook intitulat St. Chucks, care publică mesaje în limba engleză.

Administratorii contului susțin că oferă zilnic „știri și citate inspiraționale”. Analiza postărilor arată însă că toate materialele publicate fac referire exclusiv la Vladimir Putin, Rusia sau la prezentarea armatei ruse drept o forță victorioasă și bine pregătită.

Pe lângă imaginile provenite din România, același cont a distribuit și o fotografie realizată în Fort Lauderdale, Florida, prezentată în mod eronat ca fiind din Soci, oraș situat pe litoralul estic al Mării Negre.

Contextul postării sugerează că imaginea ar reprezenta o zonă din Federația Rusă, fără a exista mențiuni privind sursa reală a fotografiei.

O verificare realizată cu ajutorul instrumentului Google Lens indică faptul că fotografia cu militarii a fost publicată inițial pe pagina oficială de Facebook a Serviciului Român de Informații la data de 27 martie.

În postarea originală, SRI anunța participarea la un eveniment public.

„În weekend-ul 28-30 martie vom participa la evenimentul Porți deschise la Cotroceni, în cadrul căruia specialiștii SRI vor prezenta echipamente și tehnică, alături de oferta educațională și de carieră în instituție”, se arată în mesajul publicat de SRI.

Fotografia a fost realizată în acest context, fără legătură cu activități militare ale altor state.

Cazul evidențiază modul în care imagini publice pot fi reutilizate în mediul online pentru a susține mesaje diferite de scopul inițial al publicării lor.

Platformele sociale permit redistribuirea rapidă a conținutului vizual, iar lipsa menționării sursei originale poate crea confuzii în rândul utilizatorilor.

Până în prezent, reprezentanții SRI nu au anunțat măsuri suplimentare legate de folosirea neautorizată a imaginilor instituției în astfel de contexte.